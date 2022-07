Paura per la Royal Family, vittima di incidente: chiamati urgentemente i soccorsi

I drammi per la Famiglia Reale inglese non sembrano mai finire questa volta è capitato un terribile incidente, proprio a lui. Tutti preoccupatissimi, i soccorsi sono stati chiamati d’urgenza. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Un componente della Famiglia Reale inglese è stato vittima di un incidente che ha fatto preoccupare molto tutti i componenti della famiglia ma anche i sudditi. si tratta di una persona amatissima del reame d’Inghilterra.

L’ultimo dramma della Royal Family

Della Famiglia Reale inglese non si finisce mai di parlare e da un evento all’altro accadono sempre tante cose. Da pochissimo si è concluso il giubileo per il 70 anni di Regno della Regina Elisabetta un grande evento il Giubileo di Platino che ha coinvolto non solo l’Inghilterra ma tutto il mondo.

Sicuramente la regina Elisabetta sa sempre come stare al centro dell’attenzione ma come lei anche i suoi parenti. Proprio a proposito di questi ultimi, si parla di uno di loro al quale è capitato qualcosa di molto rischioso e che ha fatto preoccupare tutti. Un grave incidente che ha fatto spaventare tutti. Ecco chi è il protagonista della storia.

Panico nella Royal Family. E’ successo a lui

L’amatissimo reale al centro dell’incidente è il principe Harry. Il rampollo di casa Windsor che ha avuto una rovinosa caduta da cavallo.

Era domenica e il marito di Meghan Markle ha preso parte ad una partita di polo organizzata in California. Durante la corsa il suo cavallo si è impennato e ha fatto cadere in terra Harry.

Il nipote prediletto della Regina Elisabetta gareggiava con la squadra dei Los Padres. Il match si è disputato al Santa Barbara Polo & Racquet Club. Malgrado la caduta, il principe Harry per fortuna non ha subito nessun danno grave tanto che si è rialzato con le sue gambe e ha anche ripreso a giocare.

Sul momento dei fatti l’aiuto gli è arrivato dal suo amico David Foster e dalla moglie Katharine McPhee, per Harry una seconda famiglia. Alla partita di polo non era presente Meghan Markle che presumibilmente è rimasta a casa con i due figli Archie e Lilibet.

I duchi del Sussex sono tornati da poco dal Regno Unito. Hanno preso parte anche loro al Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta e durante la loro permanenza in Inghilterra, la monarca inglese ha incontrato per la prima volta la secondogenita di Harry e Meghan, la piccola Lilibet. L’incontro è avvenuto a telecamere spente, nessuno ha potuto documentare l’evento: questo è l’ordine imposto della Regina Elisabetta.