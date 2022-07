Nicola Savino: “Mi nutrivano tramite una flebo”, il racconto dell’incidente

Nicola Savino ha raccontato di un terribile incidente del suo passato che ha faticato ad affrontare.

Il conduttore e autore italiano Nicola Savino ha raccontato dell’incidente che ha segnato nel profondo la sua carriera. Savino ha infatti pagato le conseguenze dell’errore di un’infermiera che gli ha causato non pochi problemi nel suo percorso.

Savino è uno dei conduttori più amati dagli italiani, sia per il suo lavoro in radio che in televisione. Nasce a Lucca nel 1967 e comincia a lavorare in radio a 17 anni, nel 1984, per una emittente locale. Dopo qualche esperienza in diverse radio e come dj nelle discoteche, Claudio Cecchetto lo porta in Radio Deejay, dove diventa regista del programma W Radio Deejay con Fiorello e Marco Baldini.

Nicola Savino è stato autore di programmi come Festivalbar, Le Iene, Zelig Circus e I Telegatti. Dal 2003 al 2009 ha condotto Quelli che il calcio insieme a Simona Ventura, per poi dedicarsi ad altri programmi conosciuti come Matricole & Meteore, L’isola dei famosi e il dopofestival. Il conduttore è sbarcato anche al cinema, sia come attore che come doppiatore in alcuni film d’animazione.

Savino ha lasciato Mediaset ed è passato a TV8, per la quale condurrà un game show da quest’anno. La sua fortunata carriera, però, non è sempre stata rose e fiori: il conduttore ha infatti raccontato di un brutto episodio della sua infanzia che gli ha lasciato segni indelebili.

Nicola Savino racconta il terribile incidente

Il conduttore si è aperto su un incidente del passato che lo ha segnato anche nell’età adulta. Nicola Savino, infatti, è stato la sfortunata vittima di un brutto errore quando era ancora in fasce. Un difetto fisico, ha raccontato, che ha cercato di tenere nascosto per anni.

A soli sette mesi Savino è stato ricoverato per una perdita di peso importante. “Lì mi nutrivano con una flebo messa nella manina” ha detto. Un’infermiera, nel tagliare la garza per cambiare la flebo, ha tagliato anche il mignolo. I medici hanno tentato di riattaccarlo, ma purtroppo non c’è stato granché da fare e il presentatore ha perso il dito.

“Per me è stato un complesso per i primi anni di televisione. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto” ha raccontato. Nicola Savino ha ammesso di aver sofferto per questo episodio e di aver sempre cercato di nascondere questo suo difetto per paura di essere giudicato.

Alla fine il conduttore ha accettato il problema fisico e oggi non nasconde più la sua mano destra, proseguendo nella sua fortunata carriera frutto di tanta determinazione.