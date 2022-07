Elliot Page, la star di The Umbrella Academy su una app di incontri dopo il divorzio

Elliot Page è apparentemente alla ricerca dell’amore. Ora che la terza stagione di The Umbrella Academy è finalmente arrivata su Netflix dal 22 giugno, i fan si chiedono se l’attore stia uscendo con qualcuno dopo il recente divorzio dalla moglie separata Emma Portner.

Uno degli attori più sulla cresta dell’onda in questo periodo è sicuramente Elliot Page, con l’uscita della terza stagione di The Umbrella Accademy e la transizione che si è deciso di mantenere anche all’interno dello show come segno di inclusività, la star sta facendo molto parlare si sé, soprattutto per la sua vita sentimentale.

Sebbene Page non abbia frequentato pubblicamente nessuno dopo la separazione dalla sua ex moglie, sembra essere particolarmente pronto per tornare in pista con nuovi e audaci appuntamenti. La star di Juno sarebbe stato avvistata su Raya, un’applicazione per incontri privata, nel settembre 2021.

Ma Page non è l’unico ad aver usato questa applicazione tra le star di Hollywood, infatti nel tempo si sono iscritti anche Ben Affleck, Lizzo, Channing Tatum, Drew Barrymore e altre celebrità, insomma vale la pena iniziare a scaricarla e farci un giro.

Secondo Page Six, il suo presunto profilo su Raya riproduceva la cover di Annie Lennox del 1995 di “Don’t Let It Bring You Down” di Neil Young e includeva foto di Page con il suo cane e in posa con una maglietta con la scritta “protect trans kids”.

Nel gennaio 2021, quasi due mesi dopo il coming out come transgender, Page ha annunciato di aver chiesto il divorzio dalla Portner dopo più di due anni di matrimonio.

“Dopo una lunga riflessione e un’attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare in seguito alla nostra separazione avvenuta l’estate scorsa”, hanno dichiarato i due ex in un comunicato dell’epoca. “Nutriamo il massimo rispetto l’uno per l’altro e siamo rimasti molto amici”.

Nonostante i tempi, la Portner ha sostenuto pubblicamente il suo ex quando ha fatto coming out come trans nel dicembre 2020. “Le persone trans, queer e non binarie sono un dono per questo mondo”, ha scritto Portner in un post su Instagram, che nel frattempo è stato cancellato. “Vi chiedo anche di avere pazienza e privacy, ma di unirvi a me nel fervente sostegno della vita trans ogni singolo giorno. L’esistenza di Elliot è un dono in sé. Splendi dolce E. Ti amo tanto”.

Sebbene Page e Portner abbiano da allora cancellato ogni traccia della loro relazione dai loro profili Instagram, i due erano noti per le loro effusioni in pubblico e il loro sostegno reciproco sui social media, quindi se l’attore 35enne dovesse incontrare qualcuno al Raya o altrove, aspettatevi un debutto su Instagram.