Claudio Baglioni tra denunce e tradimenti: un disastro dopo l’altro

Nell’ultimo periodo Claudio Baglioni si è trovato protagonista di diverse situazioni spiacevoli, tra denunce e gossip

Brutto periodo per Claudio Baglioni: il cantante è rimasto invischiato in diverse questioni molto spinose che lo hanno portato più volte in cima ai fatti di cronaca negli ultimi tempi. Il cantante romano ha diversi inghippi di cui occuparsi e voci da chiarire.

Il cantante ha intrapreso una battaglia legale contro “Striscia la notizia” per la pubblicazione del libro “Tutti poeti con Claudio”. Baglioni ha accusato i produttori del programma di diffamazione a causa di alcune accuse presenti nel libro che era scaricabile dal sito di Mediaset. Ora il libro è stato ritirato e non è più disponibile.

Claudio Baglioni ha accusato la produzione di aver screditato la sua carriera, dipingendolo come un disonesto che avrebbe copiato o preso ispirazione da testi altrui per le sue canzoni. Il GIP del tribunale di Monza al momento ha dato ragione al cantante, ritenendo le sue accuse fondate.

La risposta di Antonio Ricci non si è fatta attendere: “Noi non abbiamo offeso nessuno. Abbiamo raccolto e verificato le segnalazioni di spettatori e fan pentiti. I giudici stabiliranno se siamo nei limiti della satira” ha detto il produttore.

Claudio Baglioni, il disastro non finisce qui: il flirt e il flop

Come se non bastasse, oltre alle questioni legali Baglioni deve occuparsi di alcuni gossip su di lui e di un brutto flop in tv. Il cantante, purtroppo per lui, si è ritrovato in una serie di situazioni molto spiacevoli, a partire dal confronto con Striscia, ma non solo.

Lo scorso dicembre il cantante si era cimentato nel programma “Uà – Uomo di varie età”, andato in onda dal 4 al 18 dicembre su Canale 5. Tre serate per festeggiare la carriera di Baglioni, che però non sono andate come sperato. Lo share, infatti, è stato molto basso: si parla di un 13.4 per cento nella serata centrale, molto poco seguito. A poco è servita la presenza di grandi ospiti e altri artisti: il programma di Baglioni non ha conquistato gli italiani.

Baglioni è diventato protagonista anche del gossip per via di un presunto flirt con una donna dello spettacolo italiano. Numerose indiscrezioni parlano di una relazione segreta con Virginia Raffaele, attrice e co-conduttrice col cantante di una delle edizioni di Sanremo.

I due non hanno commentato la notizia, ma fonti vicine alla Raffaele sostengono si tratti di una assoluta fake news. Sarà vero o sta nascendo qualcosa tra i due?

Solo il tempo saprà darci qualche risposta!