Blanco è finito in ospedale, “ho avuto un incidente” | panico tra i suoi seguaci

Blanco ha condiviso un video su Instagram mentre si trova in ospedale a causa di un brutto incidente. Ecco cosa è successo

Attimi di paura per i fan di Blanco dopo che l’artista ha postato un video su Instagram in ospedale, per colpa di un incidente di cui è stato vittima. Il cantante ha spiegato di doversi prendere un periodo di riposo a causa di un brutto episodio che lo ha costretto su un letto di ospedale.

Riccardo Fabbriconi in arte Blanco è uno dei cantanti del momento, tra i più amati dai giovani. Dopo il successo di Brividi a Sanremo, in coppia con Mahmood, che ha scalato le classifiche italiane ed estere, il cantante bresciano è diventato tra i più seguiti del giovane pubblico (e non solo).

Blanco ha sempre amato il mondo della musica, fin da piccolo, ascoltando generi anche molto diversi tra loro. Nell’adolescenza si è anche avvicinato all’hip hop. Ora i suoi generi prediletti sono il pop e il rapcore. Il cantante ha pubblicato un album in studio intitolato Blu Celeste, da dove è stato tratto il singolo di successo Paraocchi.

Il vero successo di pubblico e critica arriva nel 2022 grazie alla vittoria del festival di Sanremo. Brividi, singolo duettato con Mahmood, vince la 72° edizione del festival e viene scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il brano è stato il singolo con maggior numero di riproduzioni su Spotify in una giornata (in Italia).

Blanco aveva in programma diversi concerti per la stagione estiva ma, a causa di un incidente, ha dovuto rimandarne alcuni per prendersi cura della sua salute.

L’incidente di Blanco che ha terrorizzato i fan

Il 21 giugno i fan di Blanco hanno ricevuto una brutta notizia: il cantante è stato vittima di un incidente ed è finito all’ospedale. A darne notizia è stato lo stesso artista condividendo un video su Instagram, direttamente dall’ospedale.

“Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza (sic) restare a riposo… (ora sto bene)” ha scritto Blanco. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”

Il cantante non ha specificato che cosa è successo, ma ha rassicurato i fan circa le sue condizioni di salute. Oltre alla data di Genova, Blanco si è trovato costretto a rimandare il Tim Summer Hits di Roma previsto per il 23 giugno e la festa di Radio Deejay del 25. Ora è atteso a Rimini per il 1° luglio, in occasione della notte rosa.

Tanti gli artisti che hanno augurato a Blanco una pronta guarigione. Anche l’ex del cantante, Giulia Lisoli, aveva confessato di essere stata ricoverata in ospedale, ma nel suo caso per attacchi d’ansia. Il disturbo era emerso dopo il tradimento di Blanco con un’altra.