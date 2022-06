Blanco, la sua ex finisce in ospedale, la situazione è davvero pesante. Piovono accuse

La ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli è finita in ospedale le sue condizioni di salute a rischio, la situazione è pesante e le accuse arrivano violente.

Uno dei cantanti maggiormente sulla cresta dell’inda di quest’anno è sicuramente il giovanissimo Blanco, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che lo ha visto cantare in duetto con Mahmood il brano Brividi, che li ha portati a una schiacciante vittoria.

Il giovane ha iniziato a ottenere un successo stratosferico che ha decisamente cambiato la sua vita, sia lavorativa sia privata. Il brano Brividi ha scalato le vette più alte delle classifiche e i dati parlano chiaro, si tratta di una delle canzoni più ascoltare di questi ultimi mesi.

Paradossalmente, se la sua carriera sta avendo un vero e proprio lancio tra le stelle della musica italiana, la sua vita privata è un tornado, le accuse a lui rivolte sono pesantissime e un vero pasticcio gli è arrivato addosso travolgendolo pesantemente.

Il diciannovenne originario di Brescia si è trovato a fare i conti con una situazione davvero complicata, qualcosa di davvero difficile da affrontare, proprio la sua ex fidanzata Giulia Lisioli ha confessato apertamente che il giovane cantante l’ha tradita.

Questo ovviamente ha alzato un polverone, non solo per il tradimento in sé che riguarda la loro vita privata, ma per tutta quella situazione che si era andata a creare precedentemente dove Blanco professava amore per la giovane ragazza in pubblico, dichiarazioni che adesso sembrano aver perso tutto quel romantico e dolcissimo significato che aveva tanto fatto battere il cuore ai fan.

A smascherare la situazione proprio un video che ha iniziato a girare sul web dove si vede il giovane cantante mentre bacia una ragazza, solo che la giovane non è affatto la sua ex Giulia, una situazione che ha visto il ragazzo trovarsi i riflettori puntati e le accuse schiaccianti addosso.

Il tradimento di Blanco e il ricovero della ex fidanxata

Proprio Giulia Lisioli ha deciso di non tacere più, così da confessato tutto quello che stava succedendo al settimanale Di Più, la stessa ammette di aver scoperto il terribile tradimento del giovane, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, in modo diretto e inaspettato tanto da aver avuto delle forti conseguenze sulla sua salute, Giulia è finita in ospedale per il terribile dolore provato.

Stiamo parlando di ragazzi molti giovani e ovviamente non abituati a scontrarsi con certe realtà che posso davvero essere devastanti se portate all’estremo, il tradimento pubblico di Blanco nei suoi confronti, portato poi alla ribalta con un forte eco mediatico ha messo la ragazza in uno stato di salute precario.

La giovane infatti è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere dove le hanno somministrato degli ansiolitici, ma non è tutto, Giulia ha iniziato a soffrire di terribili attacchi di panico e ansia, il suo percorso verso la guarigione non è stato affatto semplice.

Il tradimento devastante

Banco e Giulia si sono conosciuti al di fuori del panorama mediatico, anzi i due hanno iniziato la storia d’amore quando erano ancora tra i banchi di scuola, poi è arrivato il successo, insieme a quel fatidico Sanremo che ha portato Blanco a essere uno dei personaggi più chiacchierati del nostro Paese.

Un’esposizione mediatica fulminea che ha scombussolato la bussola della relazione dei ragazzi, infatti le cose dopo la vittoria del giovane al festival della canzone italiana, hanno iniziato a prendere una brutta piega. Infine è arrivato quel tradimento doloroso e inaspettato che ha portato Giulia a scrivere dei messaggi pieni di rabbia e rancore diretti al suo ex.

Il tempo ovviamente aiuta e così la ragazza ha anche rivelato durante l’intervista di essere dispiaciuta di aver scritto quelle cose terribili dettate dalla rabbia, le sue parole sono toccanti, così racconta, “Mi ha detto che teneva ancora molto a me. Ha sbagliato, forse era in un momento di stress. Io non ho sbagliato, è solo lui ad aver sbagliato. Anzi io per stare dietro a lui spesso trascuravo me stessa. È stato il mio unico errore forse ma ero molto sicura del suo amore. Oggi vorrei ritornare a vivere in pace e vorrei riuscire a dimenticare soprattutto lui”.

Nonostante adesso la situazione si sia riappacificata, tanto che i due si sono incontrati e Blanco ha cercati di spiegare le sue ragioni, ormai il loro rapporto è definitivamente compromesso e i due hanno chiuso la relazione.