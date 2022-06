Alex Belli tornare da lei. L’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole

Sembra proprio che una particolare situazione abbia messo in una circostanza difficile proprio Alex Belli, quel gesto non è passato assolutamente inosservato, soprattutto in questo momento.

Torna a far parlare di sé uno dei personaggi della passata edizione del Grande Fratello Vip che tra i molti aveva fatto particolarmente discutere proprio per la sua relazione confusa con due bellissime sue coinquiline.

Alex Belli negli ultimi mesi ha vissuto diverse fasi della sua vita, alcune delle quali abbastanza turbolente che in alcuni casi sono andati a ledere la sua quotidianità con la donna della sua vita, così sembrerebbe, Delia Duran.

I due da poco hanno scaldato la scena del gossip con le loro dichiarazioni, hanno parlato di volere dei figli, ma le ‘restrizioni’ richieste dal medico per un miglior concepimento hanno fatto molto discutere. Quindi sembravano decisamente passati quei difficili periodi della loro vita quando il bel ex gieffino teneva aperto un triangolo amoroso con anche la bella influencer Soleil Sorge, adesso la coppia ha trovato Delia Duran Alex Belli sembra aver trovato un equilibrio.

Se non fosse per quel fatto che non è passato sicuramente inosservato tanto da aver catturato l’attenzione mediatica e non solo, il fan e alcuni personaggi dello spettacolo sono davvero rimasti senza parole.

Infatti le ultime notizie arrivate parlano di un allontanamento di Alex Belli dalla sua futura moglie, nonché futura madre dei suoi figli, proprio per raggiungere una persona che in passato ha causato non pochi problemi nella relazione, una situazione che ha subito scatenato un tornado.

Delia a casa e Alex parte con un’altra, proprio lei

Abbiamo conosciuto Alex Belli proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato uno dei concorrenti più chiacchierati soprattutto per quel triangolo amoroso che divideva profondamente il pubblico, le sue azioni sono state in diverse occasioni condannate e hanno visto le due donne soffrire, alla fine però un equilibrio è arrivato, Alex ha capito di essere innamorato di Delia e con lei ha iniziato a costruire una vita fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Inoltre non solo la vita privata di Belli è stata completamente stravolta, dopo l’uscita dal programma sono arrivati moltissimi nuovi lavori e progetti interessanti che lo hanno portato a una grandissima notorietà, soprattutto è stato tra i più invitati nei talk proprio per parlare di quella situazione amorosa che aveva turbato moltissimi telespettatori, una relazione fondamentale per il suo percorso.

Tanto che arriva una voce particolarmente insistente che vede proprio il riavvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge, che in diverse occasioni si sono nuovamente ritrovati per questioni lavorative.

Forse sarà un caso, ma probabilmente no, non molto tempo fa proprio a Belli è stato chiesto di prendere parte al programma di successo condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi, un’edizione che sta per volgere al termine e che è stata tra le più seguite.

Sono state tantissime le indiscrezioni che hanno parlato proprio dell’arrivo di Belli sull’isola proprio per vedere cosa sarebbe successo se i due si fossero ritrovati in una situazione analoga ma senza Delia. Come mai questa forte indiscrezione aveva preso sempre più piede?

Solitamente i produttori non fanno mai scelte casuali, proprio perché devono garantire la riuscita del programma. Il ritrovarsi di Belli e della Sorge avrebbe potuto far innescare qualcosa che è rimasto sopito? O che avrebbe potuto svelare qualcosa che ancora è rimasto silente?

Questa indiscrezione ha aperto molti dubbi e domande che dovremo risolvere in altro ambito, nel frattempo sembra che la coppia Belli Duran stia andando a gonfie vele.