Isola dei Famosi, proprio lei ha violato il regolamento. Eliminata a un passo dalla finale

Una situazione che ha lasciato tutti senza parole, le accuse contro la naufraga sono pedantissime, a un passo dalla finale fatta fuori.

All’Isola dei famosi di questa edizione ne stanno succedendo davvero di tutti i colori, non si può stare tranquilli un attimo che succedere sicuramente qualche cosa. Sono stati momenti da cardiopalma quelli che hanno visto i diversi infortuni, le eliminazioni a sorpresa, le pugnalate (per fortuna solo metaforicamente) alle spalle, il nervosismo per la mancanza di cibo e i litigi frequenti.

Con il fatto che questa edizione è stata la più lunga della storia ha portato sicuramente i naufraghi rimasti a trovarsi in una situazione di forte stress durante le ultime settimane. Infatti queste situazioni al limite hanno portato le loro conseguenze e proprio a ridosso della finale è capitato l’inimmaginabile.

Proprio a ridosso della finale attesissima dell’Isola dei Famosi 2022 che si terrà lunedì 27 giugno, arriva la notizia che lascia tutti sconvolti, proprio lei è stata fatta fuori dai giochi per aver trasgredito il regolamento.

Le conseguenze sono tostissime per la naufraga

Una delle edizione che più ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, questa dell’Isola dei Famosi 2022, ma non solo, anche i protagonisti si sono trovati in diverse occasioni in difficoltà, la stessa padrona di casa Ilary Blasi si è dimostrata davvero brava a riuscire a tenere le redini del programma, che in troppe occasioni ha rischiato di prendere delle strade difficili.

Insieme a lei abbiamo potuto anche avere l’appoggio di due figure dimostratosi fondamentali, Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruoli di opinionisti e in tante occasioni di supporto per Ilary. Ma ormai siamo giunti alla fine e con domani i giochi saranno fatti, scopriremo il vincitore e saluteremo l’Honduras fino alla prossima edizione che riprenderà con la prossima primavera.

Nel frattempo però è importante ricordare che i concorrenti si trovano in questa situazione non proprio di agio da ben 92 giorni, così proprio una di loro ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato infrangendo il regolamento, le conseguenze non sono state delicate, una delle concorrenti tra le più amate dal pubblico è stata fatta fuori dal reality a un passo dalla fine e questo potrebbe cambiare tutto.

Di chi stiamo parlando e cos’è successo

La polemiche che si è scatenata a un passo dalla chiusura del programma è potentissima, l’amatissima naufraga ha violato il regolamento e per lei non c’è stato nulla da fare, la conseguenza è stata l’eliminazione, stiamo parlando della bella Estefania Bernal che proprio a un passo dalla finale ha visto sfuggire la vittoria.

La bella sudamericana è stata eliminata in semifinale, ma quello che ha davvero sconvolto tutti è stata l’accusa a lei rivolta, ovvero che non avrebbe mai giocato correttamente.

Ad accusarla pesantemente è stata una delle sue ex compagne d’avventura, Lory Del Santo, la sua dichiarazione è al vetriolo rilasciata proprio durante una lunga intervista con il settimanale Novella 2000. La Del Santo ha deciso di vuotare il sacco e parlare apertamente della situazione affermando che Estefania Bernal ha violato le regole del gioco, l’accusa è gravissima.

Con queste parole Lory decide di dire tutto, “Per conquistare il gruppo che l’attaccava quando in quattro vincemmo la dispensa a noi riservata, lei appena arrivati sull’Isola, aveva regalato a Nicolas e agli altri metà del cibo andando contro lo spirito del reality. Non l’ho fatto notare per non far perdere il fuoco a tutto il gruppo”.

Questa situazione ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo che la bella sudamericana è stata accusata anche di aver instaurato una relazione con uno dei naufraghi più falsi di sempre Edoardo Tavassi. La giovane ha risposto a chi l’ha accusata di falsità di essere sempre stata se stessa fin dall’inizio.