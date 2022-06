Sapreste dire chi è il bambino nella foto? Oggi è una star del cinema con tanti film all’attivo da regista

Il bambino che si vede in fotografia in braccio al suo papà lo conoscete tutti benissimo. È uno dei registi migliori nel mondo dello spettacolo che si ci menta anche in veste di attore.

Bello allora come oggi, avete capito di chi stiamo parlando?

Nella foto che vi stiamo mostrando si vede la futura star in braccio a suo padre, ed è stata pubblicata sui canali social della persona in questione. Già in precedenza questo vip aveva pubblicato un post in occasione del compleanno della mamma con una didascalia: “sa di casa”. “Buon compleanno alla mi’ mamma.

Oggi il bambino della foto fa il regista, attività principale che svolge ma nel corso degli anni sul set lo abbiamo visto anche interpretare i suoi stessi personaggi.

Piccole star crescono

il regista di cui parliamo nasce Firenze nel 1965, a questo personaggio molto noto. Le sue sono state pellicole cinematografiche di successo. del mondo cinematografico sul grande schermo. Per esmepio: Una Moglie Bellissima e Il Ciclone. i titoli vi hanno suggerito qualcosa?

Il bambino della foto è proprio lui, Leonardo Pieraccioni che ha all’attivo una brillante carriera. Anche della sua vita sappiamo molte cose, per esempio la sua relazione con Laura Torrisi, dalla quale ha avuto Martina, sua figlia, della parla spesso su Instagram. I due si sono conosciuti lavorando sul set di Una moglie bellissima.

Quando Leonardo ha visto la foto di Laura Torrisi è rimasto colpito dalla sua bellezza e l’ha immediatamente scelta. Il rapporto lavorativo si è evoluto nel rapporto sentimentale. I due si sono poi separati e a proposito della loro storia d’amore che si è conclusa alcuni anni fa, Leonardo Pieraccioni ha detto la sua sull’argomento:

“La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo”.

Si tratta di parole molto delicate e mirate, sono parole di un uomo maturo che ha avuto accanto una donna matura ed entrambi hanno saputo scegliere la cosa giusta da fare.

L’avreste mai detto quanta vita avrebbe vissuto questo bambino nella foto? Quanti film e quante storie avrebbe raccontato?