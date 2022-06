Giovanni Allevi e il dramma del tumore: “Dolore a tratti insopportabile”

Giovanni Allevi è uno dei compositori contemporanei più famosi e più amati, anche all’estero. Pur non potendosi ancora considerare “vecchio” nel corso della sua carriera ha accumulato molti successi ed esperienze. Il suo esordio è arrivato nel 1997 grazie a Jovanotti che con la sua etichetta Soleluna pubblicò “13 dita” (raccolta di brani per pianoforte), in quella occasione fece la sua prima comparsa nel mondo della musica, (e di certo non dalla porta di servizio!), e da quel momento non si è più fermato.

Fra le tracce composte da lui e che sono diventate famose ricordiamo la commedia musicale Sparpagghiò, l’Inno delle Marche, Foglie di Beslan, Angelo Ribelle, 300 anelli, Sotto lo stesso cielo e O Generosa!, quest’ultimo dal 2015 è l’inno ufficiale della Serie A Tim.

Purtroppo anche con una carriera così brillante ed essendo ancora abbastanza giovane Allevi ha scoperto di avere un tumore e ha raccontato la cosa pubblicamente: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”.

Le parole di Giovanni Allevi: “Con il cuore…”

Quando ha annunciato della scoperta del mieloma, Giovanni Allevi ha poi espresso le sue parole sul tema e la sua preoccupazione attraverso il proprio canale Instagram.

Il musicista ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni hanno speso qualche minuto del proprio tempo per dedicargli parole di conforto: “Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando!. Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile”.

Oltre al conforto dei parenti, dei fan e degli amici Giovanni Allevi può contare sulla moglie Nada Bernardo (anche lei musicista ed è la sua manager). I due hanno avuto due figli: Leonardo e Giorgio.

Ovviamente, viste le circostanze il tour previsto per quest’estate è stato annullato e nel frattempo tutti si augurano che le condizioni di salute del compositore possano migliorare.

Fedez interviene sulla questione

Fedez, ha saputo della notizia e ha voluto dare anche lui parole di conforto e di vicinanza: “Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale”.