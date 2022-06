Isola dei Famosi, quando guadagnano i naufraghi ogni settimana. Cifre inestimabili

Una delle domande davvero curiose sull’Isola dei Famosi è scoprire quanto vengono pagati i naufraghi per ogni settimana che passato sull’isola, a rispondere a questa piccante domanda proprio una delle partecipanti.

Siamo alle battute finali di uno dei programmi di questa stagione che maggiormente ha tenuti incollati i telespettatori, stasera si proclamerà il vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, un’edizione sudata, senza esclusione di colpi dove ne abbiamo viste davvero di tutti i colori.

La padrona di casa Ilary Blasi è stata davvero brava nel suo ruolo cercando di tenere le redini anche quando le situazioni sembravano essere completamente sfuggite di mano.

Si è trovata ad affrontare infortuni in diretta, eliminazioni a sorpresa, pianti, risate, tantissimi litigi e polemiche, la conduttrice ha sempre saputo mantenere il sangue freddo in ogni momento. Quindi siamo pronti per goderci l’ultima puntata che, come ha raccontato Alvin durante un’intervista, dobbiamo prepararci a qualcosa di pazzesco.

Al momento in finale abbiamo Nicolas, Carmen, Mercedesz, Nick e Luca, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa accadrà nella puntata finale di stasera soprattutto perché in palio c’è un interessante montepremi, anche se non è di certo il premio finale quello a cui aspirano i naufraghi, per loro la vetrina dell’Isola è una grande possibilità per dare uno scossone alla loro carriera.

Inoltre ogni concorrente prende un cachet a settimana per la partecipazione, le cifre sono davvero interessanti e a svelarle una delle protagoniste, Lory Del Santo.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi

Ancora sotto i riflettori proprio una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione dell’Isola dei famosi, Lory Del Santo che proprio durante una chiacchierata nella trasmissione “Un giorno da pecora” ha deciso di fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole, la donna ha parlato proprio di soldi e ha fatto sapere quanto guadagnano i naufraghi per partecipare al reality di successo.

Proprio mentre si stava chiacchierando della sua partecipazione, la stessa Lory è stata al centro dell’interesse mediatico anche per la sua relazione con Marco, che proprio durante il gioco ha avuto un forte scossone, i due hanno pesantemente litigato perché secondo lei lui non ha dato nessuna attenzione alla loro relazione concentrandosi solo sul programma, i due si erano lasciati, tanto che il fidanzato della Del Santo per un periodo dal ritorno dell’Honduras ha vissuto in albergo, adesso pare che abbiamo ritrovato un equilibrio.

In seguito Lory ha deciso di affrontare un altro discorso davvero caldo, ovvero quanto guadagnano i partecipanti del reality per una settimana di presenza, la stessa dice, “Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha”.

Proprio durante l’intervista radiofonica ha svelato un retroscena che in molti si sono chiesti in diverse occasioni confessando che il cachet è proporzionato all’impatto mediatico del personaggio.

Di conseguenza la curiosità su quanto abbia preso lei per partecipare all’Isola è salita alle stelle, così la stessa ha confessato, “Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”.

Quindi, nonostante abbia mantenuto il massimo riserbo sulla cifra per esteso non è difficile immaginare dalle sue parole che il suo guadagno sia stato da capogiro.