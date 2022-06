Chiara Ferragni, incredibile alla fine è stata sbattuta fuori. Fedez imbarazzato

Proprio Fedez ha deciso di confessare una situazione davvero imbarazzante, non ha più resistito. Le conseguenze delle azioni hanno portato Chiara a essere letteralmente buttata fuori.

Chiara Ferragni è sempre al centro dell’interesse mediatico, dopo l’annuncio fatto da Amadeus durante il TG1 dove lanciava lo scoop che proprio la famosa influencer sarebbe stata la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 si sono accesi ancora di più i riflettori su di lei, ma non solo, ovviamente anche Fedez da parte dell’equazione.

I due sono una coppia famosa e seguita a livello mondiale e in diverse occasioni, attraverso i loro profili Instagram seguiti da milioni di persone, si sono supportati e spalleggiati a vicenda. In questa occasione è stato proprio Fedez a denunciare un fatto incredibile, proprio Chiara è stata sbattuta fuori, qualcosa che ha lasciato i fan senza parole.

La coppia Ferragnez ha sicuramente riscosso un successo mediatico da record, in Italia sono gli influencer più famosi, ma ovviamente nella loro vita non fanno solo questo, con i social raccontano la loro quotidianità, fin dall’inizio della loro storia d’amore li abbiamo potuti seguire, li abbiamo visti innamorarsi, sposarsi e costruire una meravigliosa famiglia, composta dal primogenito Leone, la seconda arrivata Vittoria e l’immancabile Mati, la cagnolina che Chiara ha da moltissimi anni, quando ancora non aveva una relazione con Federico.

Un punto davvero forte della loro relazione è la grande complicità che ogni giorno mostrano, certo non mancano i momenti di litigio, spesso perché Federico decide di pubblicare qualcosa di veramente personale che manda fuori dai gangheri Chiara, ma proprio questa spontaneità e realtà li avvicina in modo sorprendente al pubblico, riuscendosi a riconoscersi in quegli attimi di vita coniugale.

Adesso con la notizia di Sanremo i fan sono ancora più elettrizzati e non vedono l’ora di seguire tutto il percorso che la porterà sul palco dell’Ariston.

La rivelazione di Fedez è pazzesca

Lo stesso rapper italiano di successo ha deciso di raccontare un episodio davvero assurdo lasciando tutti senza parole, il fatto è accaduto quando i due si trovavano a Los Angeles.

Chiara e Fedez erano in giro in macchina per le vie della città degli angeli quando ad un certo punto proprio a Federico è capitato di non sentirsi particolarmente bene, lo stesso ha iniziato ad accusare dolori molto forti, come racconta ha temuto per il peggio perché improvvisamente, come lui stesso ha confessato, ha temuto che si sarebbe ca***o addosso da un secondo all’altro.

La decisione quindi è stata repentina per trovare una soluzione al più presto, ha fermato la macchina è ha letteralmente buttato fuori sua moglie prima di andarsene e lasciarla lì, questo perché aveva bisogno di tranquillizzarsi, il fatto che ci fosse Chiara lo metteva in un totale stato di angosci, quindi ha deciso di scaricarla per raggiungere la loro abitazione nel minor tempo possibile.

Il problema però è arrivato quando proprio Chiara gli ha fatto una telefonata che ha fatto crollare letteralmente tutto il suo piano strategico, che comprendeva abbandonare la moglie per strada, proprio lei aveva le chiavi di casa, quindi anche se fosse arrivato in tempo prima che i dolori prendessero il sopravvento, sarebbe rimasto chiuso fuori senza possibilità.

Preso dal panico Fedez ha dovuto scegliere come risolvere la questione, che ormai si faceva sempre più stringente, in certi casi il panico prende letteralmente il sopravvento, così il rapper ha confessato di essersi fermato vicino al centro commerciale più famoso di Los Angeles.

Ma il suo obiettivo non era il bagno, non avrebbe fatto in tempo, così ha confessato di aver espletato le sue “necessità” ormai arrivate al limite proprio dietro il posto. Quindi, oltre ad aver buttato fuori dalla macchina la moglie, si è anche ritrovato a non avere molte vie d’uscita e il tempo sempre più stretto.

Quando però Chiara lo ha poi richiamato lui non ha avuto il coraggio di dirle la verità, raccontando che era riuscito a fermarsi in un bar, una situazione davvero imbarazzante.