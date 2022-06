Anna Pettinelli, la dolorosa confessione “Si è spento…”. Lascia tutti commossi

Una delle più stimate professoresse di Amici ha deciso di raccontare un momento davvero difficile della sua vita, durante l’intervista ha rivelato alcuni dettagli molti intimi.

Una delle donne dello spettacolo che negli anni ha sempre incuriosito e affascinato il pubblico è sicuramente Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica di grande successo e negli ultimi tempi anche professoressa stimata e apprezzata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi.

Proprio la Pettinelli, poco tempo fa ha rilasciato delle dichiarazioni davvero forti che hanno lasciato il pubblico senza parole. La notizia è davvero triste, la stessa ha deciso di voler rivelare questo aspetto della sua vita privata mentre era ospite della trasmissione condotta da Maurizio Costanzo, S’è fatta notte.

I dettagli che Anna Pettinelli ha deciso di confessare proprio ai microfoni di Costanzo raccontano di un periodo davvero difficile che la donna sta affrontando nella sua vita provata.

La dolorosa confessione di Anna Pettinelli

La notizia che la relazione sentimentale di Anna Pettinelli con il marito fosse in crisi aleggiava nell’aria, soprattutto dopo che aveva accennato al discorso nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Ma proprio la stessa conduttrice radiofonica di successo ha deciso di rilasciare una dichiarazione che arriva molto più in profondità per capire la situazione che sta vivendo, la stessa confessa, “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

Parole davvero molto tristi quelle pronunciate direttamente da Anna Pettinelli che fanno emergere dettagli molto privati sugli sviluppi che ha preso la sua storia d’amore con Stefano Macchi, la loro relazione è durata otto anni, ma non ha resistito, qualcosa tra i due si è spezzato.

Una cosa importante da considerare è che fin dall’inizio della relazione tra la Pettinelli e Stefano Macchi sono subito circolate molte chiacchiere, una storia che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica per la grande differenza di età tra i due.

Nel tempo, però, questo sembrava assolutamente solo un problema degli altri, la coppia sembrava vivere il loro amore in perfetta sintonia, invece, come racconta la stessa Anna, piano piano le cose sono andate sgretolandosi fino a non poter essere più sistemate, a oggi la loro relazione sembra davvero un capitolo chiuso.

La confessione che spezza il cuore

Quella che all’inizio era parsa solo come una pausa di riflessione tra la professoressa di Amici e il marito, si è trasformata in una vera e propria rottura che porta con sé dolorosi strascichi, come la stessa Pettinelli non nega, ogni separazione porta dolore, così con questa confessione a cuore aperto Anna ha voluto mettere in chiaro quale che fosse la situazione che la vedeva protagonista in questo momento delicato.

Inoltre, sempre durante la chiacchierata con Costanzo ha voluto parlare di un’altra situazione delicata che sta affrontando, legata ai suoi genitori.

La stessa afferma che, come succede, con il passare del tempo i suoi stanno invecchiano, una situazione che porta a smettere di essere figli per prendersi cura dei propri genitori, per lei sempre stati punto di riferimento, con queste parole racconta, “C’è un momento della vita in cui da figlio diventi a tua volta genitore. Improvvisamente diventi veramente grande. Diventi autonomo, sei da solo e devi occuparti di un’altra persona. È pazzesco”, una situazione non facile per nessuno, ma in molti casi inevitabile.