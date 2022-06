Alessandra Amoroso è veramente distrutta, non tutti se ne rendono conto

Alessandra Amoroso ha deciso di confessare un retroscena davvero particolare della sua vita privata che forse non tutti hanno presente.

Alcuni personaggi dello spettacolo che sono usciti dai talent di successo, nel tempo hanno dato prova di essere davvero dei prodigi, una tra tutti è sicuramente Alessandra Amoroso, la sua voce ha fatto impazzire il pubblico fin dalle sue prime apparizioni, tanto che in breve tempo è diventata una delle più amate del pubblico.

Con il passare del tempo, una volta uscita da Amici, la sua carriera è letteralmente esplosa, in questi anni Alessandra ha fatto tour in tutta Italia, salendo sui palchi più prestigiosi e attirando migliaia di fan, ha venduto una quantità incredibile di dischi ed è attualmente una delle voci più apprezzate del panorama musicale del nostro Paese.

Molto fanno anche i testi delle sue canzoni che sanno arrivare dritti al cuore, i suoi brani sono melodie che spesso diventano delle vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Le sue qualità a livello canoro sono impressionanti, Alessandra ha un’estensione vocale rara che le permette di essere davvero unica e riconoscibile, questo talento, il grande studio e la tenacia negli anni l’hanno portata a scalare le classifiche della musica pop diventato un punto di riferimento.

Un altro aspetto importante della vita di Alessandra Amoroso riguarda la vita sui social, la famosa cantante ha un profilo Instagram seguitissimo, la stessa ama condividere con i suoi tanti follower momenti diversi della sua vita, sia quelli più privati, sia quelli legati alla sua professione, un modo per rimanere sempre in contatto.

Proprio così’ scopriamo un aspetto che spesso non tutti tengono in considerazione della vita di un artista come la Amoroso, dietro la fama, il successo, i dischi venduti c’è un duro lavoro, le pochissime ore di sonno tra una tappa e un’altra di un concerto, uno sforzo fisico che a volte non si percepisce per chi solo assiste agli show, così proprio lei ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Alessandra Amoroso confessa la fatica che fa

Proprio attraverso le sue storie di Instagram la cantante ha deciso di raccontare un episodio abbastanza particolare che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Non molto tempo fa ha preso parte a un importante concerto per una causa ancora più importante, si trattava di un evento contro il femminicidio a cui hanno preso parte anche altri importanti artisti del calibro di Laura Pausini e Gianna Nannini, una serata con un riscontro notevole di pubblico.

In seguito all’evento, che ha avuto una durata parecchio prolungata, la stessa Amoroso ha confessato di quanto fosse stato stancate finire in tarda nottata e pubblicando su Instagram una storia con scritto, “Confido in te” mostrano l’immagine del cuscino. Le ore di sonno a sua disposizione erano davvero poche prima di doversi rimettere nuovamente in pista tre ore dopo con nuovi progetti.