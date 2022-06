Albano potrebbe tornare proprio con lei, i fan sono già in delirio

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che proprio Albano potrebbe tornare con lei e la notizia ha riempito di gioia i tanti fan.

La storia della musica nel nostro Paese l’ha fatta proprio lui, un cantante riconosciuto non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, Albano Carrisi, la sua voce è speciale, fa vibrare anche le corde più profonde dell’anima costruendo una carriera incredibile e duratura nel tempo.

La sua bravura e il grande talento sono sempre stati dalla sua parte, ma è innegabile che ad aver conquistato il cuore degli italiani sia stato anche qual meraviglioso periodo storico in cui cantava in coppia con la sua ex moglie Romina Power.

Anche se non erano loro due a cantarla, ma sicuramente si potevano definire la coppia più bella del mondo, insieme hanno creato dei successi intramontabili, che ancora oggi, a distanza di anni e di generazioni, restano ancora dei capisaldi della nostra storia musicale. Tra le canzoni che meglio li hanno rappresentati ovviamente è impossibile non citare Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà.

Albano e la grande carriera… non solo Romina

Albano è ancora giovanissimo quando decide di lasciare la sua amatissima terra che gli ha dato i natali, la Puglia, per spostarsi a Milano in cerca di quella fama e successo tanto sognati, inizialmente il cantante lavora al ristorante Il Dollaro, in questa occasione conosce Pino Massera, da quel momento la sua vita cambia.

Lui è un produttore della casa discografica Celentano-Massera, in quel periodo sono alla ricerca di nuovi talenti e l’incontro con Albano è veramente scritto nel destino. Infatti proprio nel 1967 esce il primo e grandissimo successo del cantante, il brano Nel Sole, si innesca un meccanismo a catena che segna la vita di Albano.

Il brano diventa in breve tempo un musicarello e ad esserne la protagonista indovinate chi troviamo? Ebbene sì, proprio una bellissima e giovanissima Romina Power.

Si potrebbe davvero dire che il resto è storia, i due si incontrano e da quel momento non si lasciano più, la loro storia d’amore non è semplice, le famiglie non sono d’accordo alla loro unione per diverse ragioni, ma il loro legame diventa ogni giorni più stretto e profondo che abbatte qualsiasi barriera e nel 1970 convolano a nozze.

Il loro è un sodalizio non solo romantico, ma anche artistico, infatti iniziano a esibirsi in coppia e danno vita ai brani indelebili Nostalgia Canaglia e Felicità, con il tempo arrivano anche i figli Ylenia, Cristel, Yari Marco e Romina Yr.

Il loro sembra davvero un legame che niente e nessuno potrà distruggere mai, ma qualcosa va storto, subiscono una vera e propria tragedia che da quel momento mette in modo una macchina distruttiva per la coppia, la loro primogenita scompare nel 1994, lo stesso Albano confessa che per lui è una ferita sempre aperta.

La coppia che fino a quel momento aveva fatto sognare l’Italia intera, inizia a crollare sotto il peso della situazione e si creano tantissime altre crepe che distruggono la relazione, così nel 1999 divorziano e prendono strade diverse. Negli anni si sono ricostruiti delle vite e sono anche riusciti a riallacciare i rapporti tra loro, tanto da ritornare a cantare insieme per la gioia di tutti i fan.

Albano potrebbe tornare proprio con lei

Circola una indiscrezione che vede come protagonista proprio Albano, sembrerebbe che il grande cantante di Cellino San Marco potrebbe riprendere le vesti del coach nel talent The Voice Senior, sotto la conduzione di Antonella Clerici, la notizia è che potrebbe tornare proprio con sua figlia Jasmine.