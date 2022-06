Terribile incidente per il principe Harry, i presenti sconvolti. Le sue condizioni

Un terribile incidente ha visto coinvolto il principe Harry, una terribile caduta che ha lasciato tutti i presenti terrorizzati e atterriti.

La situazione del Principe Harry preoccupa particolarmente, ultimamente per lui non è per niente un periodo facile e sembra che quasi tutto lo porti a un fallimento, se non peggio.

Una situazione particolarmente dolorosa è capitata pochissimo tempo fa proprio quando la regina Elisabetta, sua nonna e bisnonna della sua secondogenita Lilibet, ha rifiutato categoricamente di farsi scattare una foto ricordo insieme alla bambina, qualcosa che ha devastato il principe Harry, da sempre il prediletto di sua maestà.

Da quando Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di abbandonare la vita di corte e quindi di conseguenza la Royal Family i rapporti sono andati sempre più sfaldandosi, per non parlare poi delle dichiarazioni rilasciate dai duchi del Sussex che hanno ancora di più alimentato le indiscrezioni e le male lingue che già serpeggiavano intorno alla più famosa casa reale al mondo.

Una cosa che è rimasta invariata nella vita del principe Harry è la sua passione per il gioco del polo, nonostante si sia trasferito in California il rampollo di casa Windsor continua a praticare lo sport che lo ha accompagnato in tutte le fasi della sua crescita nel Regno Unito.

Luogo che gli ha dato i natali e che di recente ha visto il suo ritorno proprio per i festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II per i suoi 70 anni di regno, ma il rientro non è esattamente andato come si aspettavano.

Il principe Harry, l’indicente e il profondo dolore

I duchi del Sussex sono rientrati a Londra di recente proprio per omaggiare la nonna del principe Harry, non che sua maestà la regina Elisabetta II per i suoi 70 anni sul trono d’Inghilterra, quello che non potevano aspettarsi era che il loro ritorno sarebbe andato così male.

Come detto precedentemente la regina ha negato categoricamente una foto ricordo con la piccola Lillibet di solo un anno, alcune indiscrezioni parlano di un rifiuto da parte dello staff con la motivazione che la regina fosse indisposta in quel momento.

L’esperta della casa reale, Angela Levin ha parlato proprio di questo fatto durante un’intervista entrando nel dettaglio della vicenda, “Harry e Meghan volevano vedere la regina il prima possibile, quindi lei li ha ricevuti il primo giorno. È entrata, poi hanno chiesto se avevano portato il loro fotografo e se si poteva scattare una foto con Lilibet, e lei ha detto: ‘No, assolutamente non è possibile’”.

Questo rifiuto è stato un duro colpo per il principe Harry provando un forte senso di delusione, ma questo non è tutto, infatti subito dopo ha dovuto affrontare un incidente spaventoso.

Lo spaventoso indicente del principe Harry

Come riportato da corriereadriatico, il principe Harry ha dovuto affrontare una rovinosa caduto da cavallo proprio mentre si trovava a gareggiare per un torneo di beneficienza con la squadra Los Padres al Cancha de Estrella Polo Club di Santa Barbara, pochissimi giorni fa è accaduto il fatto che ha mozzato il fiato dalla paura a tutti.

Quelli che sono seguiti alla caduta spaventosa sono stati attimi di puro terrore, perché proprio lui con una grande esperienza nel cavalcare, è precipitato a terra improvvisamente disarcionato dal cavallo.

Dopo qualche attimo in cui tutti hanno trattenuto il respiro, fortunatamente Harry si è rialzato incolume, anche se alla fine la squadra del principe ha perso, il sollievo è stato grande per lui che è uscito illeso dal brutto incidente.