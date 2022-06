Anna Moroni, arriva l’addio attraverso i social ed è doloroso

Una delle presenze culinarie più amate della televisione è Anna Moroni, ma un triste annuncio ha lasciato tutti i fan senza parole.

Sembra davvero impossibile aver sentito questo annuncio, invece purtroppo è arrivato e ha lasciato tutti spiazzati, Anna Moroni è ormai diventata una figura fondamentale nelle case degli italiani.

La donna nata a Roma alla fine degli anni Trenta, ha lavorato per un lasso di tempo presso l’ambasciata australiana nella capitale, dove il suo ruolo era quello di interprete, però la sua passione era tutt’altro, infatti noi l’abbiamo conosciuta per la sua cucina.

Uno dei volti più famigliari del programma televisivo condotto da Antonella Clerici ‘La prova del cuoco’ dove Anna Moroni è stata tra le protagoniste indiscusse lavorando proprio a fianco della padrona di casa dal 2002 al 2018, tutti erano affascinati dalla donna di una dolcezza infinita e capace di preparare dei manicaretti da far venire l’aquilina in bocca.

La Moroni ha riscontrato un grandissimo affetto da parte del pubblico durante questo tempo e la sua fama è arrivata alle stelle, però nel 2018 sia Antonella che Anna hanno lasciato il programma e le loro strade lavorative si sono separate, le due comunque hanno continuato a mantenere un rapporto particolarmente stretto creando un forte legame d’amicizia.

Tanto che proprio nel 201 è stata la stessa Clerici a invitare Anna Moroni a prendere parte per una settimana alla nuova trasmissione che ovviamente aveva sempre come base la cucina, ovvero ‘È sempre mezzogiorno’.

Nonostante il periodo di pausa dai due programmi di successo condotti dalla Clarici, la Moroni non ha mai smesso di cucinare e farlo per le tante persone che la amano e la seguono con passione, infatti ha preso parte al format “Ricette all’italiana”, con la conduzione di Davide Mengacci andata in onda sulle frequenze di Rete 4, ma non solo.

L’annuncio arriva come una doccia fredda

Anna Moroni è sempre stata una donna appassionata di cucina e ha condotto anche il programma “Senti che fame! Nonna pensaci tu” su Food Network, al suo fianco abbiamo potuto vedere niente meno che Lidia Bastianich, il cognome vi suona famigliare, ebbene sì, stiamo parlando proprio della madre di uno degli chef più famosi a livello internazionale, Joe Bastianich, per noi anche giudice di MasterChef Italia.

Tutto sembrava andare per il meglio, ma nelle scorse ore è arrivata la triste notizia direttamente dai canali social della donna, proprio la Moroni ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per stare insieme alla sua famiglia.

Sembra che la dolcissima ottantenne sia addirittura partita con i primi di giugno, questo ha portato subito a pensare che probabilmente si tratta di un addio della donna nel panorama televisivo.

Un percorso che è stato lungo e le ha portato tanta gioia e gratificazioni, però è anche vero che si tratta pur sempre di un lavoro dai ritmi serrati e a lungo andare può diventare davvero faticoso. Se davvero questo fosse un saluto finale lascerebbe davvero il cuore spezzato a tantissimi fan che ormai non aspettano altro di poterla vedere ai fornelli e scoprire quali altri manicaretti da leccarsi i baffi ha ancora in serbo per noi.