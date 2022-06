Avete mai visto Charlotte Casiraghi senza trucco? Impressionante

Charlotte Casiraghi è la figlia di Carolina di Monaco nonché nipote della diva del cinema Grace Kelly scomparsa in un incidente stradale molti anni fa e ancora oggi icona di bellezza e del grande cinema.

Di recente sono comparsi alcuni scatti della principessa senza trucco e l’immagine del volto senza makeup di Charlotte ha lasciato senza parole i fan. Charlotte Casiraghi rimane una donna bellissima ma alcune persone l’hanno criticata per il cambiamento radicale che la riguarda.

Come sappiamo i personaggi molto in vista come lei sono sempre al centro dei riflettori ma soprattutto delle critiche. Vi è mai capitato di vedere Charlotte Casiraghi senza trucco? E’ proprio senza maquillage che si possono vedere alcuni cambiamenti del tempo nel volto di una persona.

Alcune persone sostengono che la principessa senza trucco sarebbe irriconoscibile. Di seguito vi riportiamo gli scatti che la mostrano come ve l’abbiamo descritta e potrete giudicare voi stessi.

Charlotte Casiraghi acqua e sapone

Di Charlotte Casiraghi si sono dette tante cose negli anni, sulla sua famiglia e sulla vita privata della giovane donna, sui suoi amore e il suo ruolo di madre. Della principessa non si finisce mai di parlare e anche la sua bellezza è spesso argomento di conversazione sia tra chi la ama che tra chi la critica.

Fin da giovanissima ha lavorato come modella per marchi famosi in tutto il mondo tra cui l’iconico Chanel. Charlotte Casiraghi è cresciuta nel Principato con i due fratelli Pierre e Andrea. Nel corso degli anni ha saputo conquistare tutti.

Charlotte è una donna moderna, figlia del suo tempo e in quanto tale non ama essere chiamata principessa, d’altronde sua madre non ricopre questo ruolo. Come abbiamo detto vista la sua situazione è sempre esposta a molte critiche, oltre che commenti positivi.

Ultimamente al centro delle discussioni sul web, che la riguardavano c’era la questione make-up e il fatto che il suo viso fosse assai diverso senza trucco.

Charlotte Casiraghi è indubbiamente una donna bellissima che si presenta in pubblico sempre in modo impeccabile e in forma smagliante. Sono poche le persone che l’hanno vista al naturale. Sul web circolano foto di lei senza trucco che sono state prontamente commentate dai fan ma anche dai detrattori.

Charlotte ha dei lineamenti bellissimi e l’assenza di trucco non fa che risaltarli. Eppure c’è sempre chi deve criticare i personaggi pubblici e qualcuno ha perfino detto che la figlia di Carolina di Monaco è irriconoscibile senza trucco.

Naturalmente Charlotte non si presenta mai senza make-up agli eventi pubblici ai quali prende parte ma nella vita di tutti i giorni si comporta come una donna qualsiasi, indossando abiti casual e comportandosi come se non fosse affatto il personaggio pubblico che è, quindi rinunciando anche al make-up.