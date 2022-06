Gerry Scotti, “Quando ero nell’obitorio…”. Un episodio drammatico

Gerry Scotti parla di rado della sua vita privata, come molte celebrità ama essere discreto anche se poi quando deve dire la sua non manca di esprimere le sue opinioni in modo diretto. Di recente ha raccontato un evento di cui fu protagonista anni fa e che fu molto drammatico, aveva a che fare con la scomparsa di una persona a lui molto cara.

Sono passate poche settimane dal saluto di Scotti al pubblico di Striscia la notizia, quando finita la stagione ha dato appuntamento all’anno prossimo.

Anche quest’anno Gerry Scotti ha portato a casa una scorta di successi per la sua carriera sempre brillante. Come sappiamo il conduttore tv ha all’attivo diversi programmi Tv di successo e molte ore di diretta macinate in tanti anni. Il suo stipendio pare anche sia uno dei più alti.

Gerry Scotti racconta liberamente

Nel novantaquattresimo episodio del podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio, proprio Gerry Scotti è stato uno degli ospiti. Nel corso della puntata Gerry Scotti ha parlato di diversi argomenti raccontando un retroscena importante della sua vita di cui nessuno sapeva e mettendosi a nudo.

Per esempio fra gli argomenti principali ci sono stati gli effetti collaterali della popolarità con il racconto di un episodio ai limiti del drammatico. Gerry ha ricordato il periodo in cui sua madre morì e di quanto quel periodo fu drammatico, in quegli anni i cellulari non erano ancora così diffusi. Queste che vi riportiamo sono le sue parole.

“Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madreuna chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: “Ci fai un autografo?” Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”.

Una situazione che ha del grottesco se ci si pensa dal momento che quel luogo di sicuro non era il più adatto per chiedere una cosa del genere. I presenti, Fedez e Luis sono rimasti a bocca aperta e non potevano crederci.

Non è la prima volta che un personaggio famoso si trova implicato in queste situazioni e non è la prima volta che se ne sente parlare. Carlo Verdone per esempio ha raccontato di essersi trovato a soccorrere un uomo che aveva appena avuto un incidente con il motorino e malgrado ciò quella stessa persona gli ha chiesto il selfie e così anche i presenti in quel momento.