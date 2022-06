Selvaggia Lucarelli, un addio che sembra inevitabile. I fan della bella giornalista tutti sconvolti

Selvaggia Lucarelli potrebbe dire addio, se va via i fan resterebbero senza parole. Si tratta di una notizia shock.

Selvaggia Lucarelli è una delle donne che ha saputo sempre dimostrare la sua professionalità e la sua attenzione a tutto quello che succede nel mondo dell’attualità dimostrando nel tempo un grande talento. Selvaggia Lucarelli è sempre stata pronta a ogni evenienza come i migliori giornalisti d’assalto. Inoltre nel corso degli anni è diventata un volto della televisione come opinionista di diversi programmi Tv di successo, per lo più reality e fra questi c’è Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

I recenti rumors parlano di una notizia che sconvolgerebbe il pubblico, che resterebbe senza parole.

Selvaggia Lucarelli è nata a Civitavecchia e fin da ragazza ha provato subito a trovare un posto nel mondo dello spettacolo trasferendosi a Roma dove ha studiato recitazione al Conservatorio teatrale La Scaletta. Il suo esordio è stato al fianco di Max Giusti in veste di attrice e autrice per il teatro. In quel periodo Max Giusti era il suo compagno. Il suo vero debutto viene però riconosciuto con Porci e bugiardi di Antonio Giuliani nel 1998 e subito dopo la commedia Pirandelliana Pensaci, Giacomino.

Ma il suo vero successo è poi arrivato come giornalista con il blog ironico “Stanza Selvaggia”, che l’ha lanciata come giornalista e l’ha portata a collaborare con Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero e Rolling Stone, di cui è direttrice della parte del web; Quest’ultima collaborazione però dura poco perché la donna decide di lasciare il lavoro non senza polemica.

Queste sono state le sue parole al riguardo: “Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto”.

Oggi Selvaggia Lucarelli ha una relazione con Lorenzo Biagiarelli di cui spesso parla sui social e in un suo post di Instagram riferendosi all’inizio del loro incontro disse: ” Sento che questo 2015 mi ha accarezzato la faccia in un giorno di fine ottobre e mi ha detto che sì, era arrivato l’amore. Che sarei stata molto amata, in quel modo bello in cui bisognerebbe amarsi tutti, sempre: facendosi del bene, prendendosi cura dell’altro, sentendosi delle persone migliori. Grazie 2015. Grazie Lorenzo”.

La notizia delle ultime ore però riguarderebbe la partecipazione o meno di Selvaggia a un certo programma.

Selvaggia Lucarelli non più opinionista?

Sembra che Selvaggia Lucarelli potrebbe non ritornare come opinionista del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Selvaggia è senz’altro uno dei personaggi di punta della trasmissione e di sicuro il suo piglio e il fatto che non le manda a dire hanno contribuito agli ascolti molto alti della trasmissione. Insomma Selvaggia è un pezzo importante del programma che si era integrata bene.

Selvaggia Lucarelli come sappiamo è molto attiva sui social e in alcuni casi ha permesso ai suoi fan di farle qualche domanda, tra queste: Quando torni a Piazza Pulita?’; ‘E ci rivediamo su radio Capital?’; ‘Ci rivediamo a Ballando?.

Le risposte di Selvaggia fanno riflettere non poco: “Al momento sono un ci rivediamo, un forse ci rivediamo e non ci rivediamo, in ordine casuale”, il “non ci rivediamo” potrebbe riferirsi a Ballando con le stelle?.