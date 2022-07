Impazzito! Damiano dei Maneskin è arrivato davvero al limite. Arriva sul palco così

Ormai i Maneskin non li ferma più nessuno, sono arrivati sul tetto del mondo, sicuramente il successo li ha portati a poter fare delle scelte particolari, così Damiano è arrivato davvero al limite.

I Maneskin sono in assoluto il gruppo sulla cresta dell’onda nel panorama musicale mondiale, hanno iniziato con XFactor e mai si sarebbero potuti immaginare quello che sarebbe successo nel loro destino.

A oggi sono una delle band più riconosciute e stimate a livello internazionale, questo soprattutto grazie alla loro strepitosa vittoria all’Eurovision Sound Contest che li ha fatti notare dal grande pubblico.

Ma si sono fatti notare non soltanto per le loro canzoni rock che sono capaci di far scatenare il pubblico di molte generazioni, ma anche perché sono diventati una vera e propria icona di stile.

I loro outfit sono sempre più aggressivi unici e particolari, vogliano lanciare un messaggio, che qualsiasi cosa indossi deve farti sentire a tuo agio, nessuno ha il diritto di giudicarti per come decidi di volerti vestire. Infatti uno dei loro punti forte è il voler rappresentare la fluidità, lo stesso Damiano in più occasioni ha usato tacchi e indumenti succinti, alcuni abiti definiti femminili, facendo capire che le etichette non servono a nulla.

Poco tempo fa si sono esibiti a un grande festival che si tiene in Olanda, al pink pop Festival dove viene celebrata la musica rock in tutte le sue forme, quindi non potevano mancare, questo p stato un altro grande successo, il pubblico li ha adorati e lo stesso frontman ha poi condiviso un messaggio speciale attraverso il suo canale social che dice, “Paesi Bassi ci siamo letteralmente Spogliati di tutto per voi!!”.

E in effetti quello che può sembrare metaforicamente un messaggio di condivisione, tanto che durante lo spettacolo la band ha invitato più volte il pubblico a cantare insieme a loro per sentirsi parte di un tutto, in realtà è stato molto più letterale di quanti si possa pensare, tanto da catturare immediatamente l’attenzione pubblica e ovviamente a far parlare molto.

Damiano dei Maneskin arriva al limite

Proprio durante l’esibizione sul grande palco che li ha accolti con calore Damiano dei Maneskin ha iniziato il suo show, le canzoni suonavano fortissime e lui ha iniziato a cantare fino a che non ha fatto qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, almeno non tutti.

Damiano canta e mentre lo fa inizia a togliersi alcuni indumenti, comincia con le scarpe, poi prosegue con i pantaloni fino a rimanere in mutande, ed è proprio quando si ritrova praticamente nudo, al limite di tutto quello che poteva togliere durante un’esibizione pubblica, che il cantante inizia a scatenarsi ed essere al cento per cento sé stesso, libero!

È proprio questo uno dei punti forza dei Maneskin, non cercano mai di attenersi al conformismo e quello che vorrebbe la società, vogliono trasgredire, ma non per mettersi semplicemente in mostra, ma per mandare il messaggio che la più grande forma di trasgressione, inaccettabile dalla società di oggi, è il sentirsi completamente liberi.

Noi che viviamo spesso in catene, legati a concetti e logiche inculcate nella testa e difficili da sradicare, chi segue i Maneskin sa che spesso Damiano si toglie tutti i vestiti e si esibisce come un pazzo sul palco mandando i fan in visibilio.

Probabilmente è proprio questo atteggiamento che li ha portati in cima alle vette del mondo, una cosa praticamente simile era accaduta durante un altro evento al rock an Ring, un festival storico che si tiene in Germania, in quell’occasione Damiano aveva scelto di non indossare nulla proprio nel backstage.