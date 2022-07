Ela Weber cosa fa adesso? La terribile malattia che le ha fatto abbandonare le scene

Ela Weber, detta la “sellerona”, è scomparsa dalle scene a causa di una brutta malattia che l’ha costretta a ritirarsi. Ecco cosa è successo

Paolo Bonolis la chiamava “sellerona”: con quella sua bellezza da togliere il fiato, aveva conquistato gli italiani degli anni ’90. Ela Weber, modella e showgirl della tv italiana, si è allontanata dalle scene a causa di una brutta malattia che l’ha costretta a casa.

Ela Weber, nata Manuela Hannelore Weber, nasce in Germania e a 15 anni comincia la sua carriera da modella. Approda in Italia nel 1988, a 22 anni. La sua storia è molto particolare: la giovane Weber comincia a lavorare come benzinaia e viene notata dal Resto del Carlino per la sua bellezza. Un talent scout di Canale 5 la scopre e decide di portarla in tv nella trasmissione Telecamere a richiesta.

Da qui il passo a Tira&Molla è breve: Ela Weber diventa l’assistente di Paolo Bonolis, conduttore della trasmissione. La showgirl si fa notare dall’Italia intera e viene soprannominata da Bonolis “sellerona”, ovvero “grosso sedano” in romanesco, per sottolineare la sua altezza.

Dopo il successo la showgirl ha recitato in alcuni film italiani di successo e ha anche preso parte a dei reality show come concorrente. Tra questi “La Fattoria”, “L’isola dei famosi”, “Grande fratello VIP”. Negli ultimi anni, però, Ela Weber si è allontanata dalle scene a causa di una brutta malattia che l’ha colpita e che l’ha costretta a ritirarsi a vita privata.

Ela Weber e la malattia: ecco che fine ha fatto

Dopo il grande successo degli anni ’90 e dei primi 2000, Ela Weber è scomparsa dalle scene e si è dedicata a se stessa e alla famiglia. Il motivo dietro l’allontanamento è purtroppo dovuto a una malattia che l’ha colpita e l’ha costretta ad abbandonare i riflettori.

La showgirl ha infatti sofferto di una profonda depressione, anche molto aggressiva da quello che è trapelato. La Weber ha deciso quindi di curarsi ritirandosi nell’affetto dei suoi cari.

Grazie al giusto percorso terapeutico, all’amore e alla vicinanza della famiglia, la showgirl si è ripresa e ora vive una vita lontano dai riflettori, nella sua casa in campagna.

La donna è sposata con Andrea Bonacci, di professione guardia del corpo. In occasione delle nozze, i due hanno chiesto che al posto dei regali gli ospiti facessero una donazione alla Aquilone Blu ONLUS per costruire un’area didattica per i bambini terremotati dell’Aquila. Un gesto davvero nobile di una persona molto speciale.