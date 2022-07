Travis Barker ricoverato “Dio mi salvi”, la corsa in ospedale in ambulanza

Secondo quanto riportato da diverse fonti Travis Barker, ex batterista dei Blink 182, è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute.

Secondo le foto pubblicate dall’agenzia, il batterista quarantaseienne e la moglie Kourtney Kardashian si sono presentati all’ospedale di West Hills martedì 28 giugno, dopo che proprio Barker ha riscontrato un problema di salute.

In seguito la corsa in un altro ospedale ed è stato trasferito in ambulanza, adesso si trova al Cedars-Sinai Medical center, la neo moglie Kourtney, è sempre stata al suo fianco.

Anche se i dettagli sulle condizioni dello stato di salute di Travis non sono ancora chiari, il rocker ha twittato un messaggio davvero inquietante che ha fatto preoccupare i fan, lo stesso ha scritto, “Dio mi salvi”, questo accadeva poche ore prima del suo ricovero in ospedale martedì.

La figlia del famoso musicista, Alabama, in seguito la deciso di sciogliere il silenzio e scrivere sulle sue Instagram Story, dove ha davvero moltissimi follower una richiesta da aiuto, la giovane ha chiedendo ai fan di inviare “preghiere” per il padre.

Invece il figlio Landon, aspirante artista diciottenne, ha cantato “Die in California” insieme a Machine Gun Kelly al Madison Square Garden nello stesso giorno in cui il batterista dei Blink-182 è stato visto su una barella mentre veniva trasportato in un ospedale di Los Angeles. In seguito il ragazzo ha postato dei video di se stesso sul palco mentre si esibiva quella sera.

Il grande spavento che sta tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso in questo momento per la salute dell’artista, arriva solo un mese dopo la bellissima notizia del matrimonio da favola tra Travis Barker e la fondatrice di Poosh, Kourtney Kardashian.

I due si sono sposati a Portofino, con una sontuosa cerimonia in un contesto da sogno circondati dai loro cari e dai loro figli. I figli di Kourtney sono Mason, 12 anni, Penelope, 9 e Reign, 7, avuti con l’ex Scott Disick, mentre Barker è padre di Landon, 18 anni, della già citata Alabama, 16 e della figliastra Atiana, 23, che ha avuto con l’ex moglie Shanna Moakler.

Per la coppia Barker Kardashian questo è il terzo matrimonio, la loro relazione è iniziata nel 2021 quando si sono fidanzati, dopo aver tentato di rendere le cose ufficiali a Las Vegas in aprile, la star dei reality e il musicista hanno celebrato una cerimonia con un sosia di Elvis, ma non sono riusciti a ottenere l’autorizzazione al matrimonio.

Così hanno deciso di ufficializzare la situazione e a maggio i due si sono sposati in un tribunale di Santa Barbara prima di partire per l’Europa per il grande evento.

Durante un recente episodio di The Kardashians, Kourtney ha raccontato a sua madre Kris Jenner dei suoi piani per il matrimonio con Travis, così ha svelato, “Mamma, Travis mi ha chiesto di sposarlo una volta al mese per il prossimo anno”, ha detto Kourtney parlando del suo fidanzato. In seguito ha rivelato durante un’intervista alcune confessioni molto personali sulla sua vita privata e le sue scelte aggiungendo, “Non sono mai stata una ragazza con la visione di un matrimonio o che pensava di sposarsi”.

Il musicista, da parte sua, ha definito la sua idea delle varie cerimonie come “una celebrazione di matrimoni”.