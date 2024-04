Paola Barale, le sfugge il nome davanti a tutti: “Quando capita con…” | Finalmente lo ha detto senza vergogna

Finalmente Paola Barale lo ha detto liberamente davanti a tutti, fa anche il nome e dice che non è la sola, insomma una rivelazione hot.

Entrata nel mondo dello spettacolo soprattutto per la sua estrema somiglianza con la pop star Madonna, Paola Barale ha fatto carriera, si è creata una sua personalità ed immagine e si è ritaglliata un posticino nello show business. Sappiamo bene come la donna sia riservata riguardo alle sue relazioni ma alla fine Paola ha rotto il silenzio riguardo uno dei suoi segreti più intimi.

Ad oggi la Barale è una donna affermata con una lunga e fruttuosa carriera che ancora adesso è nel pieno della sua attività. Da mercoledì 10 aprile è iniziata la nuova stagione de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia 1, che vede come conduttore Enrico Papi affiancato dalla giuria in studio. Quest’ultima è formata da Aldo Montano, Candida Morvillo e Paola Barale.

Ma oltre alla vita lavorativa, Paola porta con sé un enorme bagaglio di esperienze sentimentali più o meno positive che l’hanno resa la donna che è oggi e che tutti i suoi fan seguono ed ammirano. Quando era alle prime armi nel mondo dello spettacolo, Paola Barale ha avuto una relazione con il conduttore di BimBumBam Marco Bellavia. La loro storia non è durata molto e si è conclusa senza troppo rumore.

Nel 1999 la Barale si sposa con l’ex ballerino Gianni Sperti conosciuto a Buona Domenica ma nel 2002 il loro matrimonio finisce. Pare proprio che i due si siano lasciati anche nella maniera peggiore, dal momento che più volte Paola ha chiesto di non essere intervistata con domande che riguardano Sperti. Lei stessa ha ammesso: “Non è rimasto un buon ricordo”.

Un amore indimenticabile

Ma tra tutti gli uomini con i quali Paola Barale ha avuto una storia, Raz Degan è quello che tutti noi ci ricordiamo meglio e con più trasporto. La loro intensa storia d’amore è iniziata nel 2005 e dopo tanti viaggi in giro per il mondo e tante esperienze condivise, la loro relazione è terminata nel 2015.

Anche con Degan non è finita nel migliore dei modi e la Barale stessa ha affermato di non voler più parlare di Raz perché, oltre al dolore che le ha provocato la fine della loro relazione, ricordare il loro passato la fa sentire male ancora oggi. Tuttavia, amori passati alle spalle, sembra che adesso Paola abbia trovato il giusto equilibrio anche nella sua intimità.

Il segreto personale

Dopo vari uomini che hanno profondamente deluso Paola, sembra che la showgirl abbia finalmente trovato la soluzione più adatta a lei. La donna, dopo anni di silenzio e riservatezza, ha rivelato con chi riesce ad avere il massimo piacere e ha svelato il suo nome. Tuttavia, sarebbe più corretto dire ‘con che cosa’ riesce ad avere il massimo piacere.

Infatti, Paola Barale ha confessato nel suo libro che è una cliente assidua di un sexy shop nel cuore di Milano dove si reca molto spesso per acquistare i suoi passatempi hot. Questa boutique fetish appartiene ad una sua amica e la Barale fa acquisti di sex toys, lubrificanti e tanto altro per il proprio piacere sessuale sottolineando come non ci sia nulla di male, che non è la sola perché i clienti sono numerosi e sfatando il mito della menopausa e della perdita del desiderio. La showgirl ha anche rivelato che: “…quando capita con i miei amici ‘condisco’ sempre con un po’ di romanticismo”.