Guida ai materiali: come scegliere il blazer più adatto

Tra i capispalla immancabili nei guardaroba delle amanti della moda rientra il blazer. Versatile e disponibile in numerosi modelli, si adatta alla perfezione a qualsiasi occasione e a tutte le stagioni.

Quando si decide quale blazer indossare, si tende spesso a valutarlo in base al taglio, al colore e al tipo di allacciatura, mentre si trascura il materiale. Eppure è proprio questo che può fare la differenza, rendendo l’outfit più o meno adatto all’occasione.

Di seguito troverete una breve guida ai principali materiali utilizzati per la realizzazione dei blazer più alla moda.

Il blazer di lino

Ideale da sfoggiare anche durante le giornate dalla temperatura mite, il blazer in lino o misto lino è un vero must have per la donna che non vuole rinunciare a sfoggiare un power dressing di grande effetto nemmeno in estate.

Fresco e realizzato con fibre naturali, il lino è conosciuto e apprezzato per quel particolare effetto sgualcito che lo rende perfetto per completare qualsiasi look casual o casual chic. Questa caratteristica non deve far pensare che non sia adatto alle occasioni formali. Al contrario, se abbinato nel modo giusto, è in grado di donare un tocco personale e grintoso all’outfit.

Disponibile sia in colori neutri che in tonalità più vivaci, può essere sfoggiato con pantaloni realizzati con lo stesso materiale e dello stesso colore, ma anche su jumpsuit bianche o bermuda e t-shirt.

Blazer donna in cotone

Proprio come il lino, anche il cotone è un materiale naturale e ideale anche per le giornate estive.

Morbido, traspirante e anallergico, è in grado di dare vita a modelli di blazer anche molto originali, da quelli stampati, ideali per il tempo libero, a quelli elasticizzati, dalle linee più classiche e sinuose, adatti anche ai contesti formali. Non mancano inoltre i modelli in denim, dall’inconfondibile carattere sportivo.

I blazer in cotone possono essere abbinati a jeans e camicie sportive o t-shirt, se si desidera sfoggiare un look casual, oppure a pantaloni a sigaretta dello stesso colore, camicie eleganti e gilet, per look casual chic.