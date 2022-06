Claudio Baglioni pizzicato con l’amante, una donna famosissima. La storia vera

Claudio Baglioni si è ritrovato in mezzo a una situazione davvero scomodo che lo vede pizzicato con l’amante, una donna famosissima, il retroscena è davvero incredibile.

Claudio Baglioni è in assoluto uno dei cantanti più famosi della scena musicale italiana, le sue canzoni riescono a passare da generazione in generazione senza perdere mai quello smalto e quella freschezza che hanno portato il grande cantante a diventare una vera icona, come iconici sono alcuni dei suoi brani impossibili da non conoscere o riconoscere appena partono le prime note.

La le sue canzoni più famose, diventate vere e proprie colonne sonore della vita dei tantissimi fan, impossibile non citare Strada facendo, Mille giorni di te e di me, Avrai, E tu, Tu come stai e Amore Bello, solo per dire le più famose in assoluto.

Nel corso della sua lunga e duratura carriera sono arrivati anche i tanti riconoscimenti, Claudio ha venduto oltre 60 milioni di dischi, numeri da capogiro, anche i premi non sono mancati ad arrivare, come per esempio un riconoscimento di altro prestigio è stato il premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album Sono io – L’uomo della storia accanto e per il brano Mille giorni di te e di me.

Claudio Baglioni inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica quando è ancora giovanissimo, a soli tredici anni partecipa al concorso canoro organizzato da Ottorino Valentini a Centocelle, suo paese natale, nella piazza San Felice da Cantalice.

Il suo è un lungo percorso che inizia da autodidatta studiando canto e chitarra, il suo punto di riferimento musicale è un altro mito della storia della nostra musica, Fabrizio De Andrè.

Ma è nel 1968 che inizia davvero la sua carriera musicale, quando conosce il produttore musicale Antonio Coggio, lo stesso ha raccontato durante un’intervista, “Me lo presentò un collaboratore di Teddy Reno, che l’aveva notato al loro Festival degli sconosciuti; Claudio cantò Georgia on My Mind di Ray Charles, al pianoforte. Come cantante prometteva molto, aveva modulazioni particolari”. Il resto è storia.

Insomma, quella di Claudio Baglioni è stata davvero una carriera stellare che ancora adesso gli da molte soddisfazioni, sappiamo tutto della sua musica, invece per quanto riguarda la sua vita privata cerca di essere un uomo particolarmente riservato, anche se la posizione sociale che ricopre non riesce sempre a garantirgli tutto questo riserbo. Infatti è proprio una foto con una donna stupenda e famosissima che ha fatto nascere i primi rumors sul fatto che potesse essere la sua amante.

Claudio Baglioni pizzicato con la presunta amante, famosissima!

Dopo che è uscita una foto dei due le pagine dei giornali non hanno smesso di rumoreggiare di un possibile flirt tra Claudio Baglioni e la stupenda di Virginia Raffaele, sembrava iniziata solo come una indiscrezione ma più la voce girava e più sembrava essere una notizia ufficiale. Tutto perché proprio la Raffaele ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il contante alla fine di un suo concerto alle Terme di Caracalla.

Non sono arrivati commenti da entrambe le parti, ma la rivista FQMagazine ha deciso di approfondire la questione contattando direttamente alcune fonti vicine ai due che prontamente hanno dato una definitiva risposta, “È una fake news. Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero”. Insomma, è bastata una foto per scatenare il putiferio che li ha investiti in pieno.