Giacomo Urtis è il chirurgo estetico delle star: ecco quanto guadagna. Le cifre sono spaventose

Ormai lo conosciamo tutti: Giacomo Urtis è il chirurgo estetico più amato dalle star italiane e non solo. Tra i suoi clienti ci sono infatti tanti vip del nostro paese. Urtis è un medico che si è specializzato poi in chirurgia estetica. Venezuelano di 44 anni, ha partecipato a “L’isola dei famosi” e al GF Vip, nelle edizioni 5 e 6.

Sono tanti i volti dello spettacolo che si sono rivolti a lui per dei ritocchi. Tra i pazienti ci sono Selvaggia Roma, Francesca Tocca, Mara Venier, Taylor Mega, Francesca Cipriani, Valeria Marini, Barbara Berlusconi. Secondo alcune voci, anche Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia si sarebbero rivolte a lui in passato.

Urtis, oltre che sui suoi clienti, ha usato la chirurgia estetica anche per cambiare se stesso. Si è sottoposto a molti interventi, modificando il proprio aspetto negli anni, fino a diventare irriconoscibile.

Giacomo Urtis non lavora solo nel mondo della chirurgia estetica: dopo essere stato apprezzato da tanti vip per i suoi interventi e ritocchi, il chirurgo ha cominciato ad apparire in TV. Ha seguito anche la carriera di attore nella web serie “The Lady”, di Lory del Santo, e ha anche inciso due brani come cantante.

Quanto guadagna Giacomo Urtis

Si sa, i chirurghi estetici guadagnano molto, ma quando si parla di un chirurgo dei vip le cifre salgono e diventano da capogiro. Com’è facile immaginarsi, Urtis è diventato molto ricco grazie alla sua professione, che ha spiccato il volo quando i vip hanno cominciato ad affidarsi a lui.

Il chirurgo è specializzato in mastoplastica, ovvero tutti gli interventi che mirano ad aumentare il volume del seno o migliorarne la forma. Si tratta di uno degli interventi più richiesti in Italia, soprattutto dalle star. Urtis, oltre a questo, effettua anche liposuzioni (per aspirare il grasso corporeo), lipofilling (per modellare varie parti del corpo usando il grasso già presente) e trapianto di capelli.

Per un intervento al seno, ovvero di mastoplastica il costo dell’operazione, di cui il famoso chirurgo è particolarmente specializzato, si aggira intorno ai 5.000 euro e non di meno. La cifra esatta dipende poi dal risultato che si vuole ottenere e dalla situazione di partenza. Anche per gli altri interventi si parla di cifre simili, quindi migliaia di euro, Urtis infatti si occupa anche di liposuzione, lipofilling e trapianto di capelli.

Ma l’importante e stratosferico patrimonio del chirurgo non deriva solo dal suo lavoro, dipende molto anche dal suo status di vip, che lo ha fatto partecipare a diverse trasmissioni e reality aumentando la sua notorietà, ricordiamo anche della sua fortunata partecipazione nella serie di YouTube diretta da Lory del Santo, The Lady.

Inoltre è molto attivo sui social e quindi può essere considerato anche un vero influencer. Insomma, il patrimonio di Urtis è davvero enorme e praticamente impossibile da quantificare esattamente.