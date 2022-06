Lory Del Santo, il ‘tradimento’ all’Isola dei Famosi e quel durissimo attacco. È devastata

Per Lory Del Santo questa edizione dell’Isola dei Famosi ha portato grandi dispiaceri e le bastonate continuano ad arrivare senza esclusione di colpi.

Siamo ai compi finali all’Isola dei Famosi, con oggi si chiude un capitolo durato più di novanta giorni per i naufraghi di questa edizione che è stata un vero tornado.

Durante questa edizione ne sono successe davvero di tutti i colori e il pubblico si è particolarmente affezionato ai concorrenti proprio perché ne hanno subite di cotte e di crude, non sono mancati gli infortuni che hanno fatto trattenere il respiro sia in studio che a casa, sono nati amori, ci sono stati pesantissimi litigi, moltissimi dei quali legati alla scarsità di cibo, tema molto caldo per i naufraghi e ovviamente non sono mai mancate, nemmeno per un attimo, le polemiche.

Proprio pochissimo tempo fa a essere nell’occhio del ciclone abbiamo visto una delle concorrenti tra le più discusse e chiacchierate Lory Del Santo, in una delle ultime puntate la discussione con Marco Cucolo ha trovato uno spazio davvero inaspettato, i due hanno avuto delle vere e proprie divergenze sull’isola tanto che la Del Santo ha preso la decisione di concedersi un periodo di pausa dal compagno per riflettere sulla storia e ritrovare l’equilibrio che sembra essere andato perduto, tanto che ha chiesto all’uomo di allontanarsi anche dalla casa in cui convivono.

In seguito però è arrivata la notizia di un retroscena davvero curioso, sembrerebbe che proprio Lory Del Santo abbia fatto un passo indietro volendo dare una seconda possibilità a marco, la donna ha confessati di non aver sopportato alcuni atteggiamenti del compagno, quello che ha accusato la Del Santo è stato proprio un ‘tradimento’ nei suoi confronti all’interno del gioco, in quanto Marco dava molta più importanza alla competizione piuttosto che a lei.

I litigi tra i due sono diventati sempre più pesanti fino ad arrivare alla definitiva rottura. Nonostante sia una situazione che riguarda la coppia, ovviamente essendosi così tanto esposti sotto i riflettori non sono mancate ad arrivare gli attacchi pesantissimi riguardo alla situazione.

Lory Del Santo pesantemente attaccata proprio da lei

A mettere il becco nella relazione tra Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo ci ha pensato Patrizia Groppelli, la donna non ha saputo trattenersi dal lanciare una pesantissima accusa al vetriolo nei confronti della donna, le sue parole sono spiazzanti.

La stessa dice senza mezzi termini alla Del Santo che arrabbiarsi serve e poco visto che è chiaro che per il ragazzo quello era il momento di far direzionare i riflettori su di lui, così dice, “Ma cosa ti aspettavi Lory? Avete vent’anni di differenza, lui mi sembra un ragazzino. Cosa ti aspettavi da Marco? È un bravissimo ragazzo, un carissimo ragazzo, ma è stato con te per venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe mai andato sull’isola”.

La risposta della Del Santo è arrivata come un tornado, la stressa racconta che la relazione con Marco dura da nove anni e sono sempre stati felici insieme, quello che è accaduto sull’isola è un’altra storia, per questo lei lo ha mandato in albergo e non lo voleva a casa.

Ma quando si sono ritrovati il suo racconto è stato strano, “Finora è stato in hotel, non l’ho voluto a casa. Ieri siamo arrivati per le 3 di notte, è venuto nel letto, ha cominciato a parlare un po’ dell’isola poi ho iniziato a parlare dei suoi difetti, tre secondi poi mi ha detto ho sonno. Lui però stamattina non doveva fare niente, mentre io dovevo venire qui”.

Groppelli non le ha mandate a dire e ha rincarato la dose dicendo che quella relazione così lunga non è altro che tra una badante e un ragazzino che ha bisogno di cure, ovviamente Lory non ha reagito bene a questa frase e ha risposto particolarmente infastidita dicendo di non essere la badante del marito.

Ma la Groppelli ha cercato poi di far capire alla Del Santo che stava fraintendendo tutto il discorso e le sue parole volevano essere un complimento, che è lei la brava persona.

Nonostante questo Lory non ha reagito bene a questa ennesima bastonata che ormai da tempo la vede sotto i riflettori per questa relazione in cui troppe persone decidono di dire la propria per i tanti anni di differenza tra i due. Solo il tempo ci saprà dire se Marco tiene davvero a Lory o la sua è solo una strategia per arrivare al successo in modo facile.