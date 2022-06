Valeria Marini, la situazione drammatica: non c’è stato nulla da fare

Valeria Marini ha dovuto affrontare un duro colpo, non è stato possibile risolvere il problema. Non c’e stato nulla da fare per lei. Ecco cosa sappiamo.

Valeria Marini è ricordata da tutti per essere stata una delle soubrette della famosa trasmissione degli anni Novanta Il Bagaglino show del sabato sera di canale 5 tra i più seguiti. Valeria Marini è stata anche attrice e imprenditrice di una personale linea di intimo e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive come Grande Fratello Vip, la 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati.

Di recente la show girl ha ricevuto una terribile notizia che ha lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Di origine sarda Valeria Marini si è trasferita molto presto a Roma, dove ha conseguito il diploma al Liceo San Gabriele di Roma. Valeria Marini decise molto presto di entrare nel mondo dello spettacolo inserendosi dapprima come modella e ricevendo nel 1990 la fascia di Una ragazza per il cinema classificandosi al terzo posto.

Grazie a questo concorso di bellezza, partecipò a diverse pellicole cinematografiche potendo recitare in alcune commedie anche teatrali come I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera un po’ svampita e particolarmente ingenua.

Nel 1992, prese parte al programma Luna di miele, condotto da Gabriella Carlucci per poi arrivare a Il Bagaglino che la rese famosa.

Di recente Valeria Marini ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui dichiarava apertamente di aver sofferto di depressione. Queste le sue parole in merito: “È stato un anno difficile mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere.

Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

Dopo un periodo veramente duro con una grande forza di volontà Valeria Marini è riuscita a migliorare le sue condizioni e oggi considera la vita un dono meraviglioso.

In questo caso però non c’è stato nulla da fare.

Il dramma di Valeria Marini

Nonostante la carriera della showgirl sia ricca di successi, Valeria Marini si è candidata per il famoso programma di Carlo Conti, tutto, Tale e quale show e, dopo aver sostenuto il provino è arrivata la notizia devastante: la donna non è stata scelta nel cast del programma che ripartirà ad Ottobre.

Tuttavia non resteremo senza di lei, perché la donna ha presto ricevuto una notizia importante che l’ha resa felice e l’ha consolata: è tra i nomi, quasi certi, della prossima stagione di Ballando con le stelle.