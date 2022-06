Quello che non sapete su Chiara Ferragni: incredibile retroscena

Chiara Ferragni è un modello per tante donne in tutto il mondo, è la donna in carriera ma è anche madre di famiglia e riesce sempre benissimo in tutto quello che fa, insomma è molto amata e ammirata anche per la tenacia e la forza che ci ha messo in tutti questi anni. La sua dedizione l’ha portata al successo, partendo da un blog: The blond salad che è diventato un modello di comunicazione.

Come è normale che sia alla base di questo successo c’è un team di lavoro e naturalmente i risultati sono sempre frutto di un lavoro di squadra. Se Chiara Ferragni negli anni ha saputo raggiungere le vette dell’imprenditoria digitale è anche grazie alla capacità di circondarsi di persone positive che negli anni l’hanno resa sempre più forte.

Il suo staff si può considerare come una seconda famiglia, composta da tante persone che la aiutano e le stanno vicino nei momenti più importanti e significativi del lavoro. Vi parliamo in particolare di due persone fondamentali per Chiara, tanto da essere definite i suoi “angeli” comparse insieme a lei anche suoi social.

Chiara Ferragni’s angels

Chiara Ferragni per il fatto stesso di essere Chiara Ferragni non può avere solo un’assistente personale che la aiuti a gestire tutto. Una di loro è Barbara Di Poggio, che molti hanno conosciuto guardando Unposted docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 e in cui la Ferragni racconta tutta la sua vita.

Di Poggio è di fatto quella che accompagna Chiara nei suoi viaggi e sistema i suoi abiti per i diversi eventi a cui partecipa. Nella foto in basso le vediamo insieme.

L’altra assistente è Maria Sheila Miani, che è anche Talent and Communication Specialist per il blog The Blonde Salad. Appassionata di libri e di pop coreano, è nata in Irlanda, ha studiato allo Ied Moda e poi è andata a vivere a Milano.

Possiamo vedere Miani nella foto accanto, eccoli i due angeli di Chiara Ferragni, le donne grazie alle quali, anche quando va in trasferta Chiara Ferragni è continuamente supportata nel suo lavoro.