Alberto Matano, storia d’amore finita molto male. Il retroscena inaspettato

Alberto Matano, una persona estremamente riservata, ha deciso di raccontare tutto durante un’intervista, la storia d’amore è finita male ma la spiegazione non lascia dubbi.

Tra i conduttori italiani che più ha saputo conquistare il cuore del pubblico in questi anni sicuramente è Alberto Matano, la sua condizione è di qualità, passando prima dal giornalismo puro, conducendo il telegiornale della Rai, passando poi a programmi più leggeri, ha sempre mantenuto quella sua grande professionalità che rende ogni sua conduzione un vero capolavoro.

Lo abbiamo visto alle redini de La vita in diretta, dove ha dimostrato un livello altissimo di conduzione, poi ci ha fatto battere il cuore come opinionista nel talent Ballando con le stelle. Anche in questo casa ha saputo distinguersi non solo per il suo essere sempre preciso e attendo nei suoi commenti, ma anche per la sua simpatia.

Nel tempo ha preso parte al programma di successo Uno Mattina estate dal 2019 al 2020, con lui al suo fianco Lorella Cuccarini, qualcosa però è andato storto perché la famosa conduttrice ad un certo punto ha deciso di abbandonare il programma denunciando di aver ricevuto atteggiamenti sessisti da parte di qualcuno dello staff, così Matano si è ritrovato da solo a tenere le redini della trasmissione.

Negli anni Alberto Matano ha voluto mandare molti messaggi per una società migliore, si è esposto in prima persona in diverse occasioni entrando anche nella sua vita privata diventato un punto di riferimento per tantissimi.

Sempre parlando della sua vita privata a giugno ha detto il fatidico sì, sposandosi con il suo amatissimo compagno Riccardo, una storia d’amore che lo stesso ha raccontato essere ricca di felicità, ma non sempre per Matano le cose sono andate bene.

La terribile storia d’amore

Lo stesso Alberto Matano ha deciso di raccontare un dettaglio davvero particolare riguardo a una sua relazione passata, anche se di recente ovviamente ha molto incuriosito e riempito di gioia il cuore dei fan il suo matrimonio con l’amore della sua vita, la cerimonia si è svolta l’11 giugno 2022 e a rendere omaggio ai due è stata proprio l’amica a cui il conduttore è profondamente legato, Mara Venier.

Solitamente Alberto è sempre stato particolarmente riservato riguardo al suo compagno, però durante una intensa intervista ha deciso di sbottonarsi un po’ e raccontare qualche cosa di più rispetto a Riccardo Mannino, suo marito. Matano ha raccontato che la relazione dura da circa quindi anni, una relazione che hanno deciso di tenere riservata lontana dai riflettori, custodita con cura, proprio come il loro amore.

Ma nel suo passato le cose non sono sempre state così, proprio durante un’intervista Alberto ha raccontato un dettaglio davvero curioso circa la sua sessualità, lo stesso ha confessato che fino ai 24 anni ha vissuto una vita eterosessuale, erano molte le donne che lo corteggiavano, ma sentiva che qualcosa dentro aveva bisogno di altre risposte.

Lo stesso ammette di averci messo diversi anni per capire se stesso, così ha raccontato, “A 24 anni ho interrotto una storia d’amore. Capivo che dentro di me c’era altro, che dovevo esplorarmi, capirmi. Per dieci anni sono stato irrequieto. Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”.

Non sempre capire noi stessi è semplice, anzi è una delle cose più difficile che l’essere umano possa fare, Alberto ci ha messo degli anni per trovare il suo vero io, anni irrequieti, difficili, un percorso interiore che lo ha portato ad alti e bassi, una storia d’amore finita molto male perché lui aveva bisogno di altro, non era quello il vero amore che stava cercando, ma alla fine lo ha condotto a Riccardo.

In seguito ha deciso che era il momento di raccontare tutto in famiglia e alle persone a lui care, “Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli. Per loro non è stato semplice nelle prime ore accettare tutto questo, lo capisco. Poi da quel momento sono stati sempre al mio fianco, sempre accoglienti, solidali. Ora Riccardo viene vissuto come un quarto figlio”.