Giacomo Urtis confessa il grande dolore della sua vita. Una situazione straziante

Il protagonista di due edizioni del Grande Fratello Vip ha confessato uno dei più grandi dolori della sua vita, qualcosa che ancora oggi non gli permette di stare bene.

Indubbiamente uno dei programmi di più grande successo di Mediaset è il format del Grande Fratello, un programma che fin dalla sua prima edizione avvenuta nel 2000 ha sempre tenuto incollato il pubblico, quella famosa prima volta è stata caratterizzata dalla novità.

Abbiamo visto per la prima volta 10 sconosciuti presi tra le persone comuni che avevano fatto il provino come centinaia di altri, entrare in una casa completamente invasa da telecamere in ogni angolo e vivere quella che si può chiamare una normale vita, gli stessi concorrenti di quella edizione hanno confessato che, dopo un primo momento difficile, si sono praticamente dimenticati di essere spiati 24 ore su 24 da praticamente tutta Italia.

Fu un esperimento sociale estremamente interessante, soprattutto per le dinamiche che si sono andate a creare e che nessuno poteva aspettarsi. I dieci concorrenti sono entrati come perfetti sconosciuti, non avevano idea di quello a cui sarebbero andati incontro e nella più totale incredulità sono usciti come delle vere star.

Tutto il Paese conosceva i loro nomi, sapeva a memoria le loro storie, il loro passato e quello che avevano fatto in quel periodo di tempo che, paradossalmente se consideriamo le ultime stagioni, era davvero limitato, forse non tutti si ricordano che la prima edizione del Grande Fratello è durata solo 15 puntate, circa quattro mesi… incredibile!

Negli anni il format si è modificato, ampliato, non soltanto per la durata nel tempo della permanenza nella casa, arrivata a moltissimi mesi, ma anche come concept, al posto di sconosciuti sono subentrati i Vip, qualcosa che ha decisamente snaturato il reality dalla sua concezione iniziale, ma in termini di ascolti ha fatto alzare lo share arrivando a numeri incredibili.

Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati anche dalla presenza al timone di Alfonso Signorini, che ha saputo mantenere le redini del programma non senza qualche intoppo, alcune gaffe e diverse polemiche, nonostante tutto il conduttore e direttore del settimanale Chi tiene botta e rimane ancorato al timone.

Uno degli aspetti che ha fatto la differenza proprio in questi due anni è stata la novità del tempo da trascorrere all’interno della casa del Grande Fratello, il vero colpo di scena c’è stato nell’edizione capitanata da Tommaso Zorzi, quando i concorrenti hanno scoperto, ad un certo punto, che dovevano restare in gara molto più tempo di quello concordato nel contratto, questo scombussolando tutte le carte in tavola, una novità che era già nell’aria nella seconda edizione.

Un altro elemento che è stato trainante in entrambe le ultime edizione è stato un personaggio in particolare, si tratta del chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Il medico ha fatto il suo ingresso in entrambe le edizioni proprio perché molto amato dal pubblico, dal suo bisturi sono passate tantissime personalità dello spettacolo e proprio alcune di queste lo hanno incontrato all’interno del programma. Giacomo Urtis è laureato in medicina e chirurgia, specializzato in dermatologia e venereologia, ha concluso un master in chirurgia estetica.

Un uomo che si è costruito una carriera solita e ha avuto grandi riconoscimenti per questo, nonostante tutto, per quanto sembri tutto luminoso, nella sua vita si porta un profondo dolore.

Il profondo dolore che Giacomo Urtis deve sopportare ogni giorno

All’interno del contesto televisivo Giacomo è uno di quelli che difficilmente si è lasciato andare a situazioni difficili, discussioni o inciuci, certo non è nemmeno granitico come vuole far vedere e come essere umano è cascato nella trappola del pettegolezzo, a volte anche un po’ perfido, come è successo nei confronti di Miriana Trevisan.

Una leggerezza crudele, ma nel complesso ha saputo dimostrare di essere una persona estremamente leale con un carattere forte e composto. Il suo essere così glaciale in certe occasioni è un aspetto della formazione del suo carattere consolidata negli anni difficili della sua vita, lo stesso chirurgo ha deciso di aprirsi e confessare un terribile dolore che ancora oggi devasta la sua vita.

La confessione dolorosa di Giacomo Urtis

Proprio all’interno della casa Giacomo ha deciso di non tacere più e di raccontare quanto dolore si annidi nel suo cuore e che questo lo ha, spesso, portato a mettere la maschera della durezza, lo stesso racconta, “Mio padre mi chiede ancora adesso quando mi sposo, non lo accetta. Gliel’ho detto che sono gay ma non sente, non ascolta”.

Un dramma della nostra società che è ancora fortemente radicato nella mentalità di troppe persone che, sicuramente non vengono aiutate dai messaggi contrastanti che arrivano da chi dovrebbe avvicinare invece che dividere.

Giacomo Urtis poi prosegue, “Con il passare degli anni me ne sono fatto una ragione. Quando vede i miei interventi di chirurgia estetica pensa che lo faccio perché sono istrionico. Non lo associa ad altre cose”, queste le parole del chirurgo che soffre per questo non essere accettato proprio da chi dovrebbe amarlo incondizionatamente.

Una situazione che spesso porta a chiudersi dietro un muro di freddezza per proteggere se stessi, un messaggio forte quello di Giacomo che possa aiutare tante persone a sentirsi meno sole.