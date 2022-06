Accuse pesantissime, “Avevano deciso di farmi morire”. Isola dei famosi sotto attacco

Arrivano delle accuse pesantissime all’Isola dei Famosi, parole gravi che gettano un vero e proprio scandalo sul programma…

Un nuovo scandalo arriva da questa edizione turbolenta dell’Isola dei Famosi, proprio quest’anno è stato caratterizzato da diversi problemi e bufere, tra incidenti, litigi, ammonizioni, uscite e ovviamente i flirt.

Ma non sono solo i protagonisti in questione a creare trambusto all’interno del programma, talvolta capita che anche ex naufraghi decidano di esporsi per rivelare qualche accadimento per scaldare il dibattito e attirare l’attenzione mediatica, spesso accade che le pesanti accuse lanciate facciano tremare gli studi dove Ilary Blasi è padrona di casa.

È proprio quello che è successo nelle scorse ore ad una ex concorrente dell’Isola dei Famosi, si tratta di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, la donna ha partecipato al famoso reality nella scorsa edizione, era un personaggio molto seguito ma c’è qualcosa che a distanza da un anno dalla sua partecipazione non aveva mai raccontato e la sua rivelazione ha lasciato tutti senza parole.

La rivelazione agghiacciante di Fariba Tehrani

La mamma di Giulia Salemi ha deciso di non tacere più rispetto a una situazione che, per prima, l’ha vista coinvolta durante la sua partecipazione nella scorsa edizione del reality di successo, la donna parla apertamente di disparità di trattamento che in più occasioni si è verificata tra i concorrenti in gioco, ed è proprio dal suo seguitissimo profilo Instagram che lancia le pesantissime accuse.

Le accuse di fuoco di Fariba Tehrani

Usando lo strumento che ormai connette istantaneamente personalità dello spettacolo e pubblico è proprio Instagram, così Fariba Tehrani ha deciso di raccontare senza mezzi termini quello che personalmente le è successo quando è stato il suo turno sull’isola.

La donna spiega che proprio la direzione del programma dava agli altri partecipanti più possibilità di rientrare nella competizione, per quanto riguarda lei invece non è stato affatto così e le sono state letteralmente chiuse le porte in faccia. Accuse forti che la stessa giustifica con un motivo ben preciso, una forte antipatia che a detta della Fariba Tehrani qualcuno covava profondamente nei suoi confronti.

Il complotto contro la Fariba Tehrani

A quanto dice la ex naufraga, sembrerebbe che dalla rete Mediaset sia stato messo in piedi un vero e proprio complotto contro di lei, così con queste parole accusa la rete, “Io sono stata la sola a non aver avuto questa possibilità perché stavo antipatica ad uno dei quattro autori”.

Non facendo nomi la Tehrani ha voluto comunque restringere il cerchio a uno stretto circolo di persone che, ovviamente, potrebbero avere da ribattere visto le accuse pesantissime che sono state lanciate, ma la polemica della donna non si ferma qui.

La stessa ha anche deciso di parlare di un altro grande tema della trasmissione, quello del cibo, che in diverse occasioni è stato il fuoco che ha acceso la miccia dell’ira, la fame è qualcosa che può far perdere il controllo anche all’animo più nobile. Così Fariba rincara la dose di accuse aggiungendo che in questa edizione del programma i naufraghi possono mangiare dosi decisamente superiori a quelle che venivano a lei concesse nell’anno passato.

Con queste parole si sfoga, “A me non davano da mangiare. Avevano deciso di farmi morire di fame, così avrei sbottato ed aver fatto un’azione negativa per farmi buttare fuori”.

Accuse molto forti quelle lanciate verso la produzione dell’Isola dei famosi da parte della madre di Giulia Salemi, ci resta da scoprire se intenderanno ribattere o prendere provvedimenti.

Questa edizione ha già vissuto diversi scandali, sicuramente le parole della Tehrani non aiutano a dare una bella immagine del programma che si concluderà a fine giugno, chissà che altro dovrà capitare.