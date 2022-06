Spunta la verità sulle principesse Selassié, ma quale nobiltà! La loro casa la dice lunga

Si scopre così che le principesse Selassié non sono davvero delle principesse, sapere che lavoro fa il padre? La loro casa dunque non è esattamente il castello Disney ma tutt’altro.

Tra i personaggi più amati di questa ultima edizione passata del Grande Fratello Vip ci sono proprio loro, le Principesse Selassié, le tre sorelle con i loro caratteri allegri, solari, un po’ fuori dal comune, hanno saputo affascinare il pubblico da casa che non ci ha messo molto ad affezionarsi a loro.

Anche uscite dalle mura più spiate d’Italia non hanno smesso di far parlare di loro, in molto occasioni scatenando polemiche, bufere mediatiche e tantissimi pettegolezzi, tra questi ovviamente la storia d’amore tra Lulù e Manuel che ha infiammato le pagine di tutti i tabloid di cronaca rosa nel nostro Paese, una storia iniziata come una fiaba e terminata in un vero e proprio tornado.

Un altro vero e proprio tornato che si è abbattuto sulle sorelle è stata la notizia che non avrebbero origini nobili, come invece si è sostenuto per tutto questo tempo, quello che è trapelato dalle ultime indiscrezioni racconta una storia ben diversa, ovvero che il padre delle ragazze, di origine etiope, non sia un principe, ne una testa coronata, me nemmeno una personalità dell’aristocrazia, bensì parrebbe proprio che faccia il giardiniere di lavoro, altrettanto nobile, certo, ma non come è stato fatto intendere.

Una volta aperto il vaso di Pandora, moltissimi seguaci delle tre giovani donne si sono quindi chieste che vita facessero e come fosse le loro casa, nell’immaginario comune le principesse vivono in un castello, circondate da maggiordomi e seguite in ogni loro aspetto, per questo siamo tanto affascinati dalle famiglie reali (vere), ma nel caso delle sorelle Selassié non è proprio così, anche se non ci si può di certo lamentare.

La dimora delle principesse Selassié

Nessun castello, nessuna torre in cui è rinchiusa Raperonzolo e nessun animaletto magico capace di parlare la nostra lingue, le tre principesse Selassié vivono in una normalissima casa, beh normalissima si fa per dire.

Il loro indirizzo corrisponde a Piazza di Spagna a Roma, non proprio l’ultimo posto sperduto in periferia, anzi si tratta proprio di uno dei luoghi più suggestivi della capitale. La residenza in cui abitano è veramente meravigliosa e il panorama che si gode dalle loro finestre è un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

Abbiamo la possibilità di sbirciare all’interno delle mura domestiche delle tre sorelle Selassié proprio grazie alle immagini che loro stesse condividono spesso attraverso i loro seguitissimi canali social. Quello che possiamo subito notare è che vivono davvero nel lusso più sfrenato, non avranno titoli, ma hanno comunque un interessante patrimonio, sicuramente in immobili.

La loro abitazione di certo non è una di quelle che passa inosservata, i dettagli che saltano subito all’occhio sono di un luogo “magico” che farebbe sognare moltissime persone, i soffitti sono alti e gli spazi sono immensi, lo stile è raffinato ed elegante, proprio come si conviene a una principessa tanto da ricordare i palazzi storici.

Un elemento che non è passato inosservato è la lussuosissima basca da bagno enorme con vetrata, tutto l’ambiente è in marmo richiamando uno stile davvero impeccabile che non bada a spese, non mancano dettagli in oro a dare il tocco finale. Le tre principesse Selassié magari non saranno nobili, ma in fatto di stile sono delle vere e proprie regine.