Addio Don Matteo, dopo Terence Hill il famoso attore lascia tutto. Un colpo durissimo

Dopo la perdita del suo amato protagonista, la fiction Don Matteo si appresta a dire addio anche a un altro grande protagonista. I fan sono nel panico.

Ormai ce ne siamo fatti una ragione, anche se non è stato facile, proprio a metà della tredicesima stagione di Don Matteo abbiamo dovuto assistere al passaggio di testimone tra l’iconico attore che ha reso il personaggio un punto di riferimento della fiction italiana, Terence Hill, al suo collega altrettanto di grande talento Raoul Bova.

Un passaggio non facile, nonostante lo spessore dell’attore subentrato, questo perché Hill è stato alla guida della serie tv tra le più amate degli italiani da oltre un decennio, ormai ci si era affezionati al prete detective che nonostante passassero gli anno diventava sempre più affascinante, infatti l’ulta ottantenne attore veneziano è ormai caposaldo del piccolo schermo, ma giustamente merita anche di godersi il più che giusto pensionamento, ovviamente questo ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan.

A prendere il suo posto però non uno qualunque, ma un degno sostituto, infatti proprio Raoul Bova è anch’esso tra gli attori italiani più amati della televisione, il suo talento e la sua professionalità e altrettanto il suo fascino, lo hanno portato a costruirsi una carriera di tutto rispetto, infatti ha saputo sostituire ‘l’insostituibile’ Terence Hill con una profonda sensibilità, un atteggiamento che è stato particolarmente apprezzato dai tantissimi fan della serie.

Abbiamo imparato a conoscere Terence Hill fin da giovanissimo, indimenticabile il duo con il compianto Bud Spancer, una collaborazione grandiosa che è andata avanti per anni creando un vero esercito di amanti del genere, una volta finita la fortunata avventura tra i due, Terence ha deciso di intraprendere il percorso canonico e diventare il Don più famoso in Italia.

Questo cammino ‘spirituale’ gli ha regalato una seconda ondata di grande successo, qualcosa che non si sarebbe mai aspettato, i telespettatori hanno imparato a conoscere e poi amare il suo personaggio nel tempo a tal punto che si pensava, una volta terminato il suo percorso durato oltre un decennio, la serie seguitissima andata in onda sulla rai sarebbe terminata insieme a lui.

Invece sempre proprio che il passaggio di testimone sia più che riuscito, adesso che la situazione ha trovato un suo equilibrio scopriamo che un altro grande personaggio della serie è pronto ad abbandonare il progetto, saremo in grado di sopportare anche questo colpo?

Un altro grande attore lascia Don Matteo

Dopo aver superato a fatica il dolore dell’abbandono di Terence Hill nei panni del parroco Don Matteo, qualcosa che è stato attenuato grazie alla bravura degli autori, sempre pronti a mettersi in gioco per dare nuova linfa alla stagione e attualizzarla per renderla sempre fresca, sicuramente un plauso speciale va a Raoul Bova, dimostratosi davvero la scelta migliore di casting che potevano fare.

La sua grande professionalità maturata negli anni e con il duro lavoro gli hanno permesso di entrare in scena senza rimpiangere Hill, ma solo con un ricordo dolce nel cuore. Quello che però il pubblico della serie non poteva aspettarsi è che un altro dei grandi protagonisti della serie avrebbe deciso di dire addio, hanno infatti iniziato a uscire indiscrezioni che mettono molto subbuglio tra il pubblico.

Sembrerebbe proprio che niente meno dell’attore Maurizio Lastrico stia per lasciare, lo stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che non rassicurano per niente.

Lo stesso Lastrico ha parlato del futuro del suo personaggio in Don Matteo dichiarando, “La storia tra Anna e Marco è stata tirata a lungo, è impensabile credere di continuare questo tira e molla. Inoltre non è mai accaduto nella storia di Don Matteo che un pubblico ministero restasse più di tre stagioni”.

Parole che lasciano poco all’immaginazione, sembra proprio che dovremo salutare anche lui, anche se ancora la conferma ufficiale da parte della rete e della fiction non è ancora arrivata.