Federica Panicucci, coinvolta in uno spaventoso incidente. I fan senza parole

Uno spavento davvero terrificante quello di Federica Panicucci che mentre si trovava in auto con la sua famiglia è stata vittima di un incidente stradale. Ecco cos’è successo.

Federica Panicucci, una delle conduttrici televisive più apprezzate della televisione italiana, icona assoluta a partire dagli anni Novanta grazie alla sua bravura e quella incredibile chioma di capelli biondi lunghissimi che l’ha sempre resa riconoscibile e unica.

Proprio lei, che negli anni ha mantenuto sempre un forte legame con il suo pubblico, si è trovata coinvolta in un terribile incidente che ha fatto preoccupare i suoi moltissimi fan che la seguono da sempre con passione, una situazione davvero preoccupante che ha lasciato tanti con il fiato sospeso.

La famosa conduttrice di Mattino Cinque era in automobile con il compagno Marco Bacini insieme ai suoi figli, la stessa ha deciso poi di pubblicare alcuni contenuti attraverso le sue storie Instagram, proprio spiegare la situazione e mettere al corrente delle sue condizioni di salute.

Ci si aspetta infatti di vedere ancora per qualche settimana la bella e talentuosa conduttrice toscana al timone della sua trasmissione, Mattino Cinque, che infatti è stato prolungato di un po’ di tempo, rispetto alle previsioni, prima della sua chiusura che sarà per la fine di giugno, questo proprio per il grande apprezzamento da parte del pubblico che non può fare a meno di Federica.

Ma ahinoi dovremo farcene comunque una ragione, perché con l’arrivo di luglio si chiudono i battenti di Mattino Cinque per l’inizio della pausa estiva, ma non preoccupatevi troppo, perché la Panicucci è già stata riconfermata ed è pronta a tornare alla carica con la prossima stagione televisiva che riprenderà all’incirca per la metà di settembre. Quindi questo incidente proprio non ci voleva nel pieno di un successo così stellare, ma ecco cos’è successo alla famosa conduttrice.

Spavento per Federica Panicucci, l’incidente

Qualche giorno fa Federica Panicucci insieme alla sua famiglia, marito e figli, si sono trovati protagonisti di uno spaventoso incidente che li ha terribilmente messi in stato di agitazione, si stavano recando ad un matrimonio quando ad un certo punto proprio mentre erano a bordo della loro auto uno degli pneumatici è completamente esploso, la stessa Federica ha testimoniato il fatto attraverso il suo seguitissimo canale Instagram.

Le sue storie hanno fatto subito il giro del web e in molti si sono preoccupati per le condizioni di salute della donna e della sua famiglia, poco dopo la stessa ha tranquillizzato tutti spiegando le dinamiche dell’incidente e raccontando che fortunatamente la velocità a cui stavano viaggiando non era elevata e che quindi non era successo nulla di grave.

In ogni caso lo spavento è stato forte, tanto che la stessa ha raccontato così l’accaduto, “Per chi mi chiede come stiamo… Bene, fortunatamente Marco era alla guida e andavamo piano. Quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là, abbiamo rallentato ed eravamo vicini a un’area di servizio e quindi siamo riusciti a raggiungere l’area di sosta e quindi siamo qua, col baule aperto all’ombra ad aspettare che arrivi il soccorso. Dai, potevamo essere sul ciglio dell’autostrada”.

Fortunatamente la situazione si è risolta senza grandi problemi, il fatto che mantenessero una velocità non elevata è stata una vera salvezza, a monito di molti che non rispettano i limiti stradali, per fortuna Federica e famiglia ne sono usciti illesi, tanto che la donna è riuscita a farsi accompagnare al matrimonio da un amico.

Mentre il marito Marco ha dovuto ritardare perché ha dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi stradali in quanto la loro macchina era fuori uso. Un brutto spavento che, fortunatamente, non ha portato nessuna conseguenza grave.