Antonella Clerici, la notizia lascia i fan senza parole, proprio lei dice addio ufficialmente

In queste ore abbiamo appreso una notizia che ha lasciato i fan dei programmi di Antonella Clerici terribilmente tristi, l’annuncio ufficiale è arrivato tramite i social.

Tra le conduttrici più amate del panorama televisivo italiano è impossibile non citare Antonella Clerici, con il suo sorriso contagioso e la sua gioia tiene sempre compagnia a tantissimi telespettatori per i quali ormai i programmi di Antonella sono appuntamento fisso.

Tanto che la nuova stagione è attesissima, ma riprenderà non prima di settembre quindi per un breve ma intenso periodo dovremo fare a meno della presenza televisiva dell’amata conduttrice che in questo momento si sta godendo una meritata vacanza.

Infatti proprio in questi giorni sono apparsi sui social alcuni scatti che la ritraggono in compagnia delle sue amiche, si tratta un suo gruppo ristretto di fedelissime che ha conosciuto quando sua figlia Maelle andava all’asilo e da allora sono diventate molto amiche però era da tre anni che non si rivedevano.

Sembra proprio che la fotografia sia stata scattata proprio dalla stessa Maella, adesso la ragazza ha tredici anni, una bellissima ragazza orgoglio di mamma Antonella, la figlia è nata dalla relazione con il suo ex compagno Eddy Martens, i due si sono conosciuti nel 2006 in Marocco, la loro storia è durata per 10 anni prima di arrivare a un punto di rottura e da allora hanno preso strade diverse.

Nel tempo la Clerici ha molto sofferto per questa dolorosa separazione, però in seguito ha conosciuto Vittorio Garrone, tutt’ora suo compagno di vita e con lui ha ritrovato il sorriso superando alcuni periodi davvero difficili della sua vita.

La stessa famosa conduttrice ha rivelato di essere profondamente innamorata del nuovo compagno, “La nostra felicità: noi, i nostri figli, i cani. Ci completiamo”, per lui la conduttrice ha lasciato Roma trasferendosi ad Arquata Scrivia. La stessa ha raccontato in una intervista molto personale del meraviglioso rapporto che ha costruito con Vittorio, “io e Vittorio siamo una cosa sola, siamo l’uno lo specchio dell’altro. È un amore grande, il nostro”.

Poi ha proseguito raccontando della loro casa nel bosco, un nido d’amore, “La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre”.

Nonostante il meraviglioso periodo che sta vivendo Antonella Clerici in questo momento, a livello lavorativo arriva fresca una notizia che lascia davvero l’amaro in bocca e i fan sono terribilmente preoccupati.

Antonella Clerici, l’annuncio che sconvolge i fan

Antonella Clerici è il capostipite di alcuni di programma di cucina tra i più popolari del nostro Paese, dal 2018 fino al 2002 è stata indiscussa padrona di casa dell’amatissimo show culinario La prova del cuoco, insieme a lei abbiamo avuto il piacere di conoscere una donna che si è fatta da subito amare dal pubblico, una cuoca spettacolare con una rubrica tutta sua, siamo ovviamente parlando di Anna Moroni.

La notizia arriva proprio da poco tempo, la splendida ottantenne ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal mondo della televisione, lo ha detto ufficialmente attraverso i suoi canali social. Quello che la Moroni vorrebbe fare è prendersi una lunga vacanza per poter girare l’Italia e visitare luoghi come Stintino, Alghero, Gubbio e Tarquinia.

Quello che preoccupa terribilmente i tanti fan della donna è che questa pausa possa effettivamente trasformarsi in un addio definitivo, proprio perché la splendida ottantenne avrebbe tutti i diritti di ritirarsi per godersi la pensione.

L’unico barlume che lascia acceso il lumicino della speranza è che proprio la cuoca ha anche scritto, “ci vediamo presto…”. Quindi potrebbe davvero essere che decida di ritornare sugli schermi per altre nuove avventure culinarie.