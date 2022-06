Lutto per Gemma Galgani, un dolore talmente profondo da essere devastante

Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e Donne, ha voluto condividere sui social il profondo dolore per un terribile lutto subito, il suo messaggio è straziante.

Un terribile lutto ha colpito una delle protagoniste più chiacchierate e amate di Uomini e Donne, la dama sta attraversando un momento di profondo dolore per la comparsa di un componente fondamentale della sua famiglia. A raccontare del triste accadimento è stata proprio la stessa Gemma attraverso i suoi canali social e il messaggio ha commosso i suoi moltissimi fan.

Lo straziante dolore di Gemma Galgani per la perdita

Gemma Galgani è ormai uno dei volti più amati e conosciuti del dating show in onda su Canale 5, è una delle dame che più in assoluto ha saputo conquistare il pubblico, presenza fissa della trasmissione condotta da Maria De Filippi ormai da ben 12 anni Gemma ci ha fatto appassionare alle sue storie d’amore, ci ha fatto battere il cuore, restare con il fiato sospeso per le turbolente relazioni, ma alla fine il vero amore sembra non averlo ancora trovato.

Proprio pochissimo fa la dama torinese ha lasciato i suoi tanti fan senza parole per un terribile avvenimento che ha sconvolto la sua vita, un lutto doloroso che la stessa ha deciso di commentare e condividere la sofferenza con le tante persone che tutti i giorni la seguono e le mandano tanto affetto, quello di cui ha bisogno in questo momento. In tantissimi infatti hanno capito la situazione, proprio perché ci sono passati e le hanno mandato messaggi di conforto e vicinanza.

Gemma Galgani ha il cuore letteralmente spezzato per la perdita

La dama di Uomini e Donne non riesce a superare il terribile lutto che la tiene inchiodata al dolore, la stessa ha condiviso il ricordo del suo amatissimo gatto Piripicchio, il felino ha vissuto con la Galgani per oltre un decennio diventando non solo parte della sua vita, ma proprio della sua famiglia.

I tantissimi che hanno avuto animali sanno cosa voglia dire condividere la vita con loro e la perdita è pari a quella di un parente stretto, proprio perché è così che diventano. Così Gemma Galgani ha deciso di condividere il suo dolore ancora fresco per la perdita dell’amatissimo amico a quattro zampe venuto a mancare sei anni fa, la donna ha condiviso una dedica particolarmente commossa al felino di una vita che per tanto tempo è stato più di un compagno di vita.

Nella didascalia che accompagna il commovente video la stessa scrive, “Piri nel mio cuore sempre”, nonostante siano passati tanti anni dalla scomparsa del gatto, per Gemma questa è una ferita ancora aperta e particolarmente profonda, un trauma per la scomparsa che ancora non è riuscita davvero a superare.

La stessa dama torinese, infatti, in più di un’occasione e in diverse interviste ha professato il suo amore per gli animali, ovviamente in particolar modo per il suo adorato gatto, ovviamente i tanti fan le hanno dimostrato un forte affetto e vicinanza, capendo perfettamente quello che sta provando e che continua a provare per la perdita di un componente tanto importante della sua vita.

Intanto siamo ansiosi di rivedere Gemma nella prossima edizione di Uomini e Donne che tornerà a settembre, chissà se questo sarà l’anno in cui riuscirà a trovare l’amore.