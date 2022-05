La Regina Elisabetta non torna a Buckingham Palace. La drastica decisione

Proprio la Regina Elisabetta ha preso una decisione drastica che ha lasciato i sudditi sconvolti, proprio loro torneranno a Buckingham Palace, ma senza di lei.

Una decisione che ha lasciato tutti senza parole, quella della Regina Elisabetta, i sudditi di sua maestà non si potevano aspettare che succedesse una cosa di questo tipo, ma la monarca inglese ha preso la sua decisione.

Se ne sta parlando ferventemente in queste ore, proprio loro faranno ritorno a Buckingham Palace, però proprio lei non ci sarà, qualcosa che non si era ancora mai visto.

La Regina Elisabetta ha passato questi ultimi anni dovendo affrontare delle situazioni abbastanza difficili, una su tutte quella che più l’ha sconvolta è stata la perdita del suo amato marito nel 2021, il principe Filippo, inoltre ha dovuto affrontare le conseguenze di diversi scandali che hanno visto protagonisti i membri più stretti della sua cerchia famigliare.

Tra cui lo scaldalo del principe Andrea di York, suo terzogenito, finito sulle prime pagine delle cronache mondiali, oltre ai contini dissapori con uno dei suoi nipoti preferiti il principe Harry, che dal matrimonio con la ex attrice americana Meghan ha iniziato una lotta intestina con il Palazzo.

L’allontanamento del nipote dalla famiglia reale è stata un duro colpo per la regina e gli scandali che ne sono susseguiti non hanno fatto altro che creare un clima di tensione. Come se non fosse abbastanza, anche per la regina Elisabetta è arrivato il Covid, e da allora la stessa ha più volte detto di non stare più molto bene. Fonti vicine hanno fatto sapere che ultimamente proprio Elisabetta si è mostrata malinconica e affaticata, i sudditi sono particolarmente preoccupati per le sue condizioni di salute ed emotiva.

Ma le cattive notizie da palazzo non sono finite, proprio la Regina Elisabetta si è vista costretta a prendere una decisione drastica, loto tornano a Buckingham Palace ma lei no.

Buckingham Palace resta senza la sua regina

Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che la Regina Elisabetta ha preso una decisione drastica, che ha lasciato tutti i sudditi sconvolti, la monarca inglese non prenderà parte alla festa di primavera, i Garden Parties che si tengono ogni anno nel meraviglioso giardino di Buckingham Palace, questa è la prima volta in tutta la sua vita.

La ragione è molto semplice, quando dolorosa, la regina non sta bene, ormai da qualche tempo siamo al corrente dei suoi problemi di mobilità, questi non le permettono di stare troppo tempo in piedi, tanto che nelle ultime uscite pubbliche l’abbiamo vista utilizzare un bastone e si diceva che nelle successive sarebbe stato possibile che si sarebbe presentata in carrozzina.

Proprio l’esperta della Royal Family ha rilasciato una dichiarazione, “Una buona decisione per la Regina non prendere parte ai Garden Parties perché starebbe troppo tempo in piedi. Che peccato però proprio nell’anno del Queen’s Platinum Jubilee”.

Una scelta dovuta per le sue precarie condizioni di salute, sicuramente giusta in modo che la monarca possa riposare, ma emotivamente molto triste, però ovviamente Elisabetta pensa sempre a tutto, infatti, nonostante non sarà presente a Buckingham Palace, ha già dato disposizioni perché altri membri della sua famiglia siano pronti a fare le sue veci, ovvero Carlo e Camilla e Kate e William.

Il passaggio sta lentamente iniziando, tanto che proprio loro faranno ingresso Buckingham Palace per la prima volta senza la regina Elisabetta. Una cosa che non era mai successa prima in tantissimi anni di reggenza.