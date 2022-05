Pippo Baudo, il figlio segreto di cui nessuno parla. Una storia incredibile difficile da nascondere

Avreste mai pensato che Pippo Baudo avesse un figlio segreto? Invece è proprio così e la cosa più assurda è che è riuscito a tenerlo segreto per moltissimi anni, parla proprio lui.

Se vi dico il conduttore televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana non sono molti i nomi che vengono in mente, generalmente un paio e uno di questi è senza ombra di dubbio Pippo nazionale. Un uomo di grande talento, professionalità ed esperienza da vendere, Pippo Baudo si è costruito una carriera incredibile proprio grazie alla sua determinazione e quella capacità innata di catalizzare il pubblico che lo segue da sempre, diventato uno dei signori del piccolo schermo.

Sono tantissimi i personaggi di oggi e di ieri che si sono ispirati proprio a Pippo Baudo per dar forma alle loro carriere e chi più, chi meno, avendo come mentore il re della televisione, hanno avito grande successo. Le emittenti televisive hanno sempre fatto a gara per accaparrarselo, la sua presenza è sinonimo di successo assicurato, chi più di tutte l’ha spuntata è stata mamma Rai, che ha dato a Pippo Baudo il suo palco a 360 gradi.

Infatti sono innumerevoli i programmi di alto livello e qualità a cui ha preso parte nel corso della carriera. Impossibile dimenticare gli anni della sua conduzione al Festival di Sanremo, iconiche proprio perché condotte da lui, in molti, nonostante il successo e l’amore per Amadeus e il suo grande lavoro, dicono che la televisione avrebbe ancora bisogno un personaggio del carisma di Pippo Baudo.

Nel tempo, e con l’avanzare degli anni, Pippo ha deciso di allontanarsi in maniera quasi netta dal mondo dello spettacolo, lo stesso ha confessato questo aspetto volendo chiarire la situazione, “Non ho nostalgia, sinceramente. Se capiterà la possibilità di qualche ospitata, la farò volentieri. Ma non me la sento più di assumermi le responsabilità di uno show. C’è un tempo per tutto e bisogna guardare anche l’anagrafe”, questa la sua dichiarazione che non lascia fraintendimenti rilasciata a ‘TvBlog’.

Quella di Pippo Baudo è stata davvero una vita straordinaria, dove i successi non sono mai mancati, per questo è sempre stato sotto l’occhio vigile dei media, quindi sembra quasi incredibile che proprio lui, con i riflettori sempre puntati, sia riuscito a nascondere un segreto enorme che riguarda la sua vita privata.

Il figlio segreto di Pippo Baudo

Qualcosa che ha lasciato tutti increduli, proprio perché Pippo Baudo è sempre stato al centro dell’opinione pubblica e inseguito letteralmente dalle informazioni, quindi sembra quasi paradossale che sia riuscito a nascondere ai più suo figlio segreto, si tratta di Alessandro Baudo, classe 1962, il bambino, adesso diventato uomo, è nato dalla relazione tra il famoso conduttore e Mirella Adinolfi.

La motivazione del suo essere restato un segreto per moltissimi anni è proprio la natura di questo concepimento, avvenuto da un amore extraconiugale, per questa ragione Alessandro è stato riconosciuto ufficialmente solamente nel 1996.

Ormai non ci sono più segreti e Alessandro finalmente è libero di parlare di suo padre e di come, nonostante tutto, sia sempre stato presente nella sua vita ma in un modo un po’ particolare, proprio durante alcune interviste l’uomo ha raccontato, “Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Una storia a lieto fine per Alessandro che ha finalmente avuto la possibilità, nel tempo, di essere riconosciuto da suo padre lo stesso non lo ha mai abbandonato.