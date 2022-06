A che ora esce Stranger Things 4 Volume 2 su Netflix?

Dopo il successo astronomico dell’horror fantascientifico Stranger Things 4 Volume 1, i due episodi finali del Volume 2 sono tra i più attesi dell’anno per gli utenti Netflix.

(*Attenzione: Spoiler per Stranger Things 4 Volume 1 qui sotto!*)

L’attesa è quasi finita per la stagione 4, volume 2, di Stranger Things. Avendo luogo solo otto mesi dopo gli eventi della terza stagione, la stagione 4 Volume 1 di Stranger Things ha portato sette episodi di mistero, dolore e orrore nella fittizia città maledetta di Hawkins, Indiana.

Un altro mostro, questa volta chiamato Vecna, è fuggito dal Sottosopra e ha commesso omicidi più inquietanti di qualsiasi altra cosa fatta prima dal celebre show dei fratelli Duffer su Netflix. Con un’ampia dose di terrore e suspense, non sorprende che gli spettatori abbiano trascorso 287 milioni di ore in streaming per Volume 1 nella prima settimana, diventando così il più grande weekend di première di Netflix per una serie in lingua inglese.

Come al solito, Hawkins è piena di malvagi e spetta a un gruppo di coraggiosi adolescenti salvare la situazione. La quarta stagione di Stranger Things vede Max e i suoi amici indagare sulle origini di Vecna, mentre lei lotta per essere la prossima sulla sua lista. Undici si affida al dottor Sam Owens nella speranza di recuperare i suoi poteri e diventare l’eroina necessaria per sconfiggere Vecna.

Joyce e Murray inseguono una pista in Alaska, nella speranza che Hopper sia vivo. Finora, dai nuovi personaggi come Eddie Munson, beniamino dei fan, all’inaspettata rinascita contemporanea della canzone degli anni ’80 “Running Up That Hill” di Kate Bush, la quarta stagione di Stranger Things è stata tutt’altro che trascurabile.

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 Volume 2 seguiranno sicuramente l’esempio e diventeranno un grande successo. Il regista dello show, Shawn Levy, ha dichiarato che “per quanto grande sia il volume 1, il volume 2 è straordinario”.

A pochi giorni dall’uscita del secondo volume, i fan non dovranno aspettare a lungo per scoprire quanto sia davvero straordinario, a conclusione dei nove episodi della stagione 4 di Stranger Things, entrambi gli episodi del Volume 2 saranno rilasciati su Netflix venerdì 1 luglio alle 12:00 (mezzanotte) in America, quindi da noi in Italia arriveranno alle 9 del mattino.

Ci sono molte teorie che circolano riguardo ai prossimi due episodi, come ad esempio se Victor Creel tornerà o se Steve Harrington verrà ucciso, nonostante il produttore esecutivo Shawn Levy abbia dichiarato che “lascerebbe lo show” se ciò accadesse.

“Capitolo otto” e “Capitolo nove” sono gli episodi più lunghi della serie, rispettivamente di 1 ora e 25 minuti e di 2 ore e mezza lasciando così molto spazio alle teorie dei fan e alle questioni in sospeso. Soprattutto, però, la serie Netflix ha tutto il tempo per affrontare il finale a rischio del primo volume e per capire se Undici ha creato il Sottosopra o se ha solo aperto un varco per accedervi.

Essendo la penultima stagione dell’amatissima serie di Netflix, Stranger Things 4 Volume 2 si concluderà senza dubbio con il botto e preparerà il terreno per la quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Tra la probabile resa dei conti tra Undici e Vecna e la morte teorizzata dei personaggi principali preferiti dai fan, la stagione 4 Volume 2 di Stranger Things è attesa sui piccoli schermi di tutto il mondo per questo fine settimana.