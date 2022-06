Better Call Saul 6, il nuovo trailer mostra Jimmy affrontare una minaccia terrificante

Un nuovo trailer della sesta stagione di Better Call Saul mostra il Jimmy di Bob Odenkirk alle prese con una minaccia invisibile ma intimidatoria.

(*Attenzione! Spoiler sulla stagione 6, episodio 7, di Better Call Saul*)

Un trailer della sesta stagione di Better Call Saul mostra come Jimmy affronterà una minaccia intimidatoria nei prossimi episodi finali dello show. Spin-off dell’acclamato Breaking Bad, Better Call Saul racconta la caduta alla corruzione dell’avvocato Jimmy McGill (Bob Odenkirk) fino a diventare lo squallido avvocato penalista Saul Goodman.

La serie è stata un successo di pubblico e di critica e ha recentemente mandato in onda i primi 7 episodi della sesta e ultima stagione divisa in due parti. I restanti 6 episodi concluderanno la storia di McGill, con una serie di questioni in sospeso prima che lo show si allinei alla linea temporale di Breaking Bad.

La sesta stagione di Better Call Saul ha alzato notevolmente la posta in gioco per quanto riguarda l’azione e le minacce che Jimmy deve affrontare. Lalo Salamanca (Tony Dalton), in particolare, si è dimostrato un avversario letale dopo essere sfuggito per un soffio all’attentato nel suo edificio alla fine della quinta stagione. ù

L’episodio 7 della stagione 6 di Better Call Saul dimostra le tendenze sempre più violente di Lalo, che spara a Howard Hamlin (Patrick Fabian) davanti a Jimmy e Kim (Rhea Seehorn) nel loro appartamento.

L’episodio si conclude con un grosso cliffhanger, con il destino di Jimmy e Kim in bilico prima della première degli ultimi episodi, adesso in un nuovo breve trailer pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Better Call Saul, possiamo sentire Jimmy parlare con una minaccia invisibile.

Nella clip, Jimmy affronta il personaggio invisibile, dicendogli: “Non sono tuo amico”, prima di avvertirlo di stare alla larga. Il breve trailer mostra anche uno dei telefoni cellulari di Jimmy in primo piano, che si illumina prima che lo schermo diventi nero.

Non è chiaro chi Jimmy stia affrontando nella clip ma, considerando come si è concluso il precedente episodio di Better Call Saul, è possibile che stia parlando con Lalo. Naturalmente, Lalo ha una comprovata propensione alla violenza, il che rende forse improbabile che Jimmy lo affronti così apertamente.

Anche se resta da vedere con chi stia parlando, è chiaro che gli ultimi episodi di Better Call Saul vedranno Jimmy alle prese con nuove minacce e nuove decisioni da prendere, mentre affronta le conseguenze delle sue azioni degli episodi e delle stagioni precedenti.

Sebbene sia spesso in grado di tirarsi fuori dai guai (e di tirare fuori gli altri) grazie alla sua arguzia e alla sua natura da chiacchierone, i restanti episodi della sesta stagione di Better Call Saul lasciano intendere che il personaggio potrebbe trovarsi di fronte a minacce diverse da quelle che ha affrontato in precedenza.

Jimmy ovviamente sopravvive agli eventi della serie, visto che è apparso in Breaking Bad, ma Kim, sua moglie, non appare, facendo temere a molti fan che non riuscirà a sopravvivere, questa è una delle teorie.

Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare ancora molto per scoprire chi affronterà Jimmy nel nuovo trailer di Better Call Saul, visto che l’ultima parte della stagione arriverà su Netflix da martedì 12 luglio, l’uscita degli episodi prosegue ogni martedì per concludersi il 16 agosto.