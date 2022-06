The Umbrella Academy 3, spiegazione della scena post-credits nel finale

La terza stagione di The Umbrella Academy presenta una strana scena post-credits alla fine dell’episodio 10, ma la spiegazione della scena è un po’ criptica.

(*Attenzione: contiene spoiler sulla terza stagione di The Umbrella Academy*)

Alla fine della terza stagione di The Umbrella Academy, una breve scena post-credits mostra Ben, ma solleva più domande che risposte. Dopo 3 stagioni The Umbrella Academy ha creato il precedente di lasciare ogni stagione con un enorme cliffhanger. In passato i fratelli si sono ritrovati in un nuovo periodo o in una nuova linea temporale e il finale della terza stagione non è diverso.

Dopo aver trovato una particolare macchina tecnologica nell’Hotel Oblivion, i fratelli rimasti si sono ritrovati a essere usati come fonte di energia per quella macchina. Reginald Hargreeves (Colm Feore) aveva chiaramente sempre pianificato di utilizzare i sette esseri umani dotati di superpoteri in entrambe le linee temporali per alimentare questa macchina e rifare l’universo in modo che Abigail fosse viva.

Tuttavia, Allison, rifiutando il piano di Hargreeves e facendo il doppio gioco, riesce a salvare i fratelli, anche se privi di poteri, nella nuova linea temporale.

I momenti finali della terza stagione di The Umbrella Academy mostrano che nella nuova realtà Reginald Hargreeves è a capo di un enorme impero commerciale.

I fratelli vengono lasciati liberi di esplorare questo nuovo mondo a modo loro, lasciando Luther alla ricerca di Sloane. Non è chiaro se Sloane o altre versioni di Umbrella e Sparrows esistano in questa realtà, ma la scena dei titoli di coda della terza stagione potrebbe fornire indizi in merito.

Cosa succede nella scena post-credits della terza stagione?

Nell’apertura della stagione 1 di Umbrella Academy, una scena ambientata il 1° ottobre 1989 mostra una donna russa che flirta con un ragazzo. Quando si butta in una piscina e partorisce spontaneamente un bambino che probabilmente diventerà Viktor Hargreeves (Elliot Page). Durante la scena il narratore di The Umbrella Academy, Pogo, spiega che 43 bambini sono nati in questo modo quel giorno.

Nella terza stagione di The Umbrella Academy, quella donna ha fatto una fine più atroce a causa di Harlan nella nuova linea temporale e la scena di apertura è invece ambientata su un treno a Seoul in quello stesso giorno. In particolare, in questa linea temporale sono nati solo 16 bambini.

Nella scena dei titoli di coda della terza stagione di The Umbrella Academy, si vede una persona che assomiglia a Ben (Justin H. Min) che viaggia su quello che sembra essere lo stesso treno della scena di apertura. Questo Ben sta leggendo un libro in coreano e indossa gli occhiali, ma è sempre interpretato dallo stesso attore.

Durante questa scena non vengono pronunciate altre parole, ma ciò implica fortemente che, proprio come l’introduzione della stagione 1 di The Umbrella Academy era probabilmente la nascita di Viktor, l’introduzione della stagione 3 è la nascita di Ben.

Quale dei Ben si trova sul treno nei titoli di coda della terza stagione?

Al momento della scena post-credits della terza stagione di The Umbrella Academy, il pubblico conosce già bene due Ben. Il Ben originale dell’Umbrella è morto da giovane nell’ambito dell'”incidente di Jennifer”, prima di continuare a perseguitare Klaus (Robert Sheehan) fino a quando il suo spirito non è andato avanti alla fine della seconda stagione.

La terza stagione ha introdotto Sparrow Ben, che è cresciuto in una linea temporale separata e, pur essendo il Numero Due della sua squadra, ha sviluppato una personalità più aggressiva.

Sebbene sia ipotizzabile che il Ben della scena post-credits della terza stagione sia Sparrow Ben, è improbabile in quanto sembra una persona molto più calma e, alla fine della scena precedente di Sparrow Ben, non aveva mostrato alcuna intenzione di dirigersi a Seoul in Corea del Sud.

Questo Ben non è nemmeno il Ben originale di Umbrella, poiché si tratta di una linea temporale completamente nuova e, senza la Umbrella Academy, questa versione non sarebbe cresciuta con gli altri membri della squadra.

Il Ben della scena dei titoli di coda della terza stagione è piuttosto un’iterazione completamente nuova del personaggio, che probabilmente è cresciuto senza poteri e potrebbe anche non chiamarsi Ben.

Cosa significa la scena post-credits della terza stagione per Umbrella Academy?

L’introduzione di una terza iterazione di Ben nella quarta stagione di The Umbrella Academy potrebbe sembrare una scelta strana, ma apre molte possibilità per il futuro della narrazione dello show. Nella terza stagione, il pubblico ha visto come la famiglia sia entusiasta di accogliere qualcuno che possa riempire il vuoto lasciato dalla morte di Ben.

Questa narrazione prenderebbe una strada abbastanza logica e potenzialmente problematica se la famiglia modellasse lentamente il Ben Sparrow per renderlo più simile al fratello morto, o se non riuscisse ad accettare che è una persona diversa.

Poiché la serie ha introdotto un nuovo Ben, c’è spazio per un confronto tra i due, questa potrebbe essere una prospettiva interessante per lo show e per le possibili lotte intestine, sia che i due Ben riacquistino i loro poteri, sia che non li riacquistino mai più, sia che solo uno di loro li ottenga. Inoltre, apre la porta a lotte intestine tra i due Ben per essere accettati o meno dalla famiglia.

Soprattutto, la vista di un terzo Ben suggerisce che potrebbero esistere nuove versioni di tutti i personaggi di questa realtà che sono cresciuti senza poteri ed è possibile che, a causa del modo in cui la realtà è stata creata, non siano soggetti alla Psicosi da Paradosso.

Perché è un bene che nella scena post-credits ci sia un nuovo Ben

Anche se alcuni spettatori potrebbero essere ansiosi di veder tornare il Ben originale della Umbrella in qualche forma, è in realtà un bene che questo sia completamente nuovo e si aggiunga alla quarta stagione di The Umbrella Academy.

Questo nuovo Ben, più calmo, può offrire una dinamica relazionale più piacevole di quella offerta dal Ben Sparrow. Anche se riportare in vita il giovane originale avrebbe sminuito l’importanza dell’arco narrativo della stagione 2 di The Umbrella Academy e del suo passaggio ad altro.

Anche se questo potrebbe creare un po’ di confusione per il futuro di Ben, è la scelta migliore per quello che dovrà ancora accadere nella serie.