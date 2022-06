The Umbrella Academy 3, la transizione di Viktor è stata perfettamente bilanciata

La terza stagione di The Umbrella Academy ha riunito l’intera banda, compreso il Numero Sette di Elliot Page, la serie è riuscita a dare alla sua transizione reale una rappresentazione perfetta.

La transizione di Elliot Page tra le stagioni 2 e 3 di The Umbrella Academy ha messo lo show in una posizione rara, ma la serie ha bilanciato perfettamente la transizione di Viktor Hargreeves. Poiché la stagione 2 di Umbrella Academy è uscita nel luglio 2020, c’è stato tutto il tempo per cambiare il mondo negli anni successivi all’uscita della stagione 3.

Una di queste cose è che Elliot Page si è dichiarato non binario e ora usa i pronomi lui/lei, e per un po’ non è stato chiaro come questo avrebbe influenzato il suo personaggio nella serie.

Il personaggio di Elliot Page in The Umbrella Academy, Numero Sette, è sempre stato in qualche modo ostracizzato dalla famiglia dopo che Reginald Hargreeves (Colm Feore), temendo i loro poteri, li aveva rinchiusi in cantina fino a far credere a Sette di non avere poteri. Dopo aver trovato l’amore in Sissy nella seconda stagione di The Umbrella Academy, Sette è tornato nel futuro e ha capito che doveva accettarsi per quello che era.

Questo ha portato il personaggio di Page a dichiararsi al resto della sua famiglia dopo essersi tagliato i capelli, annunciando che ora si fa chiamare Viktor.

Le teorie sul modo in cui la terza stagione di The Umbrella Academy avrebbe affrontato la transizione di Elliot Page erano numerose e sembrava che ci fosse il rischio che la serie potesse ignorarla del tutto o renderla un punto importante e ingombrante della trama. La prima ipotesi avrebbe potuto invalidare il genere di Elliot Page, mentre la seconda avrebbe rischiato di far apparire l’identità trans come un elemento totalizzante dell’identità e della narrazione di un personaggio.

Tuttavia, The Umbrella Academy riesce a camminare su una linea perfetta tra questi due aspetti. La presa di coscienza di Viktor Hargreeves riguardo al suo genere è un momento importante per lui, che si lega naturalmente alla sua storia prestabilita. Quando Viktor si dichiara ai suoi fratelli è chiaramente incerto su come verrà accolta la notizia, ma ognuno di loro gli è di supporto nel proprio stile.

Questo rimane un aspetto chiave delle interazioni di Viktor con gli altri nel corso della terza stagione, ma è solo una parte del suo più ampio arco caratteriale. Una potenziale critica alla rappresentazione della transizione del Viktor Hargreeves di Elliot Page è che è troppo universalmente facile.

La Umbrella Academy potenzialmente minimizza le difficoltà che le persone trans devono affrontare per ottenere un’adeguata assistenza medica se scelgono di intraprendere una transizione medica, e tutti i fratelli di Viktor sembrano essere accoglienti dopo una breve pausa. Tuttavia, vale la pena notare che Klaus sbaglia a nominare Viktor quando parla delle sue azioni passate a Reginald (un errore comune) e Luther all’inizio è molto strano riguardo alla transizione di Viktor.

In definitiva, però, la rappresentazione positiva di un’esperienza di transizione funziona per lo show ed è edificante nella sua visione di come forse la famiglia dovrebbe reagire a qualcuno che fa coming out.

Non solo The Umbrella Academy è in equilibrio tra il riconoscimento dell’importanza della transizione di Viktor Hargreeves e il non lasciare che questa definisca il suo personaggio, ma la serie mostra un aspetto della transizione troppo spesso ignorato dai media. Alcuni dei momenti più importanti della terza stagione arrivano in piccoli momenti per Viktor.

Innanzitutto, quando parla con Allison di come si sente nel suo corpo e si guarda allo specchio, Viktor sta chiaramente vivendo un momento di euforia di genere. Un altro momento simile avviene tra Viktor e Luther, quando Luther chiede al fratello di fargli da testimone per il suo strano matrimonio da fine del mondo.

Sebbene sarebbe stato facile per la terza stagione di The Umbrella Academy inciampare nella rappresentazione della transizione di Viktor Hargreeves, la serie ha davvero fatto centro. Questo potrebbe essere ragionevolmente attribuito a coloro che si sono occupati della rappresentazione del personaggio.

Gerard Way, autore delle graphic novel di The Umbrella Academy e creatore del personaggio di Number Sette, ha appoggiato con convinzione l’introduzione di Viktor Hargreeves, ed è improbabile che Elliot Page avrebbe accettato una produzione che non fornisse un’immagine positiva e autentica dell’esperienza trans.