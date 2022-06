Obi-Wan Kenobi 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Obi-Wan Kenobi si farà? Ecco tutto quello che sappiamo su una potenziale seconda stagione con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan.

Si è parlato molto della seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, ma si farà? Per molti anni non si è parlato ufficialmente di un progetto su Obi-Wan Kenobi, nonostante fosse il seguito più richiesto dei prequel di Star Wars. E poi, quando finalmente è diventato realtà, portare la serie su Disney+ è stato un percorso lungo e faticoso, in parte condizionato dalla pandemia in corso.

L’entusiasmo per Obi-Wan Kenobi era palpabile. Non solo il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan, ma anche quello di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker e Darth Vader, è diventato un punto di forza per Disney+ e Lucasfilm. Anche se non tutti i personaggi e le storie hanno risuonato con il pubblico, la serie ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata: mostrare al pubblico cosa ne è stato del leggendario Maestro Jedi e del suo ex apprendista. ma non ha fatto molto altro.

Ora che la storia principale del salvataggio di Leia Organa e della salvaguardia del segreto sull’esistenza di Luke Skywalker si è conclusa, Obi-Wan stesso può tornare alla sua vita un po’ tranquilla su Tatooine. Tuttavia, ci sono ancora nove anni di storie tra la fine della prima stagione e l’inizio di Una nuova speranza, il che significa che c’è sempre la possibilità che la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi abbia luogo.

La seconda stagione di Obi-Wan Kenobi si farà?

Al momento no, la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è ancora in programma. La serie non è stata ufficialmente rinnovata, anche se il cast e la troupe hanno parlato di un possibile ritorno. Ewan McGregor si è detto disponibile a una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, così come la regista Deborah Chow, la quale ha anche detto che Obi-Wan Kenobi è stata concepita come una miniserie e che, quindi, non è prevista una seconda stagione, almeno non direttamente.

Idee per la trama di Obi-Wan Kenobi 2

Quando la serie di Obi-Wan Kenobi è iniziata, Obi-Wan era davvero un eremita, che viveva una vita al riparo dalla società. Si era separato dalla Forza e aveva seppellito la sua spada laser. Ma quando arriva Una nuova speranza è di nuovo in sintonia con la Forza e ha con sé la sua spada laser e quella di Anakin Skywalker.

I fan di Star Wars sanno anche che Obi-Wan combatte e uccide Maul su Tatooine nel periodo precedente a Una nuova speranza, quindi vedere com’era la sua vita fino a quel momento sarebbe un’intrigante seconda stagione.

Previsione per la data di uscita di Obi-Wan Kenobi 2

In totale, Obi-Wan Kenobi ha impiegato meno di tre anni per passare dall’annuncio alla messa in onda, questo include un ritardo dovuto a problemi di sceneggiatura e all’impatto della pandemia. Se la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi dovesse essere realizzata, potrebbe uscire entro due anni, forse nella primavera o nell’estate del 2024.

Tuttavia, ciò richiede un annuncio tempestivo del rinnovo da parte di Lucasfilm e Disney+, insieme alla conferma che è stata decisa una storia. Altrimenti, potrebbero volerci anni per trovare la storia giusta da raccontare.