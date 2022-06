Valeva la pena riscrivere la storia di Star Wars per Obi-Wan Kenobi?

La serie Disney+ Obi-Wan Kenobi ha aggiunto molto ai personaggi di Obi-Wan e Darth Vader, ma il prezzo da pagare è stato quello di creare molte più incongruenze in Star Wars.

Obi-Wan Kenobi ha riunito Ewan McGregor e Hayden Christensen in una storia su Obi-Wan e Darth Vader, ma lo ha fatto al prezzo di riscrivere la storia di Star Wars. Diciassette anni dopo Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, la trilogia prequel di Guerre stellari è ora percepita in una luce migliore rispetto ai primi anni 2000, con la storia di Anakin Skywalker che ha introdotto molte persone a Star Wars.

Tuttavia, ci sono sempre state incongruenze, sia in termini di ritmo che di storia, tra i prequel e la trilogia originale – qualcosa che Obi-Wan Kenobi avrebbe dovuto contribuire a risolvere… o a peggiorare.

Sebbene non sia stata esclusa una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, lo show era stato inizialmente concepito come una miniserie. Questo dimostra quanto potesse essere complicato affrontare la storia di Obi-Wan tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, anche se si trattava di un periodo della vita del maestro Jedi che il live-action di Star Wars non aveva ancora esplorato.

Dato che Star Wars Rebels aveva già mostrato come si era conclusa la storia di Obi-Wan con Darth Maul, una serie avrebbe dovuto trovare altri antagonisti e altre storie che potessero giustificare la partenza di Obi-Wan da Tatooine. La scelta è stata quella di metterlo in missione per salvare Leia e di scegliere Darth Vader e gli Inquisitori come cattivi.

Tuttavia, avendo a che fare con personaggi chiave di Guerre Stellari come Leia, Luke e Darth Vader, Obi-Wan Kenobi si è posto in una posizione molto difficile rispetto al canone di Guerre Stellari. Ci sono diverse interazioni e battute che coinvolgono Obi-Wan, Darth Vader e i gemelli Skywalker nella trilogia originale, il che crea molte restrizioni per una storia prequel.

Tuttavia, Obi-Wan Kenobi non ha avuto paura di rischiare con la sua storia, anche se questo ha significato piccole e significative incongruenze con Star Wars. Ovviamente, la serie ha fatto del suo meglio per non contraddire nulla della trilogia originale e ha persino cercato di rendere più chiare alcune vecchie incoerenze del canone.

Tuttavia, per raccontare una storia avvincente su come Obi-Wan abbia affrontato i suoi fallimenti e la caduta di Anakin Skywalker nel lato oscuro, ha dovuto creare nuovi interrogativi e grattacapi per Star Wars.

Obi-Wan Kenobi ha provato di risolvere le incoerenze di Star Wars

Per quanto cose come la storia e la continuità siano fondamentali per Star Wars, la saga è stata costruita su incongruenze e modifiche. La rivelazione che Darth Vader fosse il padre di Luke Skywalker, uno dei momenti più importanti della cultura pop, non era stata pianificata fino alla stesura finale de L’Impero colpisce ancora.

Allo stesso modo, il fatto che Leia sia la sorella di Luke è stato un cambiamento dell’ultimo minuto nella storia, che si è concretizzato solo con Il ritorno dello Jedi. Con la trilogia prequel di Star Wars, George Lucas intendeva espandere l’universo e rivelare la storia di Anakin Skywalker, ma alla fine sono stati creati molti altri buchi nella trama.

Padmé muore di parto nonostante Leia dica di ricordarsi di sua madre o gli abiti locali di Tatooine sono gli stessi usati da tutti i Jedi sono solo uno dei tanti esempi. In modo sottile, Obi-Wan Kenobi ha cercato di risolvere alcune di queste incongruenze. Obi-Wan rivela a Leia di avere ancora ricordi profondi della sua famiglia prima di unirsi all’ordine Jedi, anche se era ancora un bambino, il che potrebbe essere interpretato come un modo per spiegare come Leia possa ricordare sua madre.

Inoltre, il combattimento finale tra Obi-Wan e Darth Vader nella serie ha contribuito a spiegare molte cose della trilogia originale. Fener racconta con orgoglio di aver ucciso Anakin Skywalker, il che spiega perché Obi-Wan dice a Luke che Anakin è stato tradito e ucciso da Darth Vader. Allo stesso modo, Obi-Wan si riferisce ironicamente ad Anakin come “Darth” alla fine del loro combattimento, cosa che ripeterà in Una nuova speranza.

I ritiri di Obi-Wan Kenobi hanno creato nuovi buchi nella trama di Star Wars

Per ogni buco nella trama di Star Wars che Obi-Wan ha cercato di risolvere, ne è stato creato un altro. Solo nel finale Luke ha vissuto un’avventura troppo pericolosa per uno che sosteneva di avere una vita noiosa ed era riluttante a credere di essere parte di qualcosa di più grande, e il cameo di Qui-Gon Jin lo ha reso il primo fantasma della Forza, nonostante Star Wars: The Clone Wars abbia rivelato che era in grado di parlare solo dall’aldilà.

Prima di allora, Obi-Wan Kenobi aveva già creato una grave incongruenza in relazione a Leia e Obi-Wan. Nonostante Leia abbia dato al figlio il nome di Ben Kenobi, il personaggio non ha mai mostrato alcun tipo di affetto speciale nei confronti di Obi-Wan durante la trilogia originale, nemmeno dopo la sua morte. Tuttavia, in Obi-Wan Kenobi, Leia ha creato un legame col protagonista che è forse più grande di quello che Luke ha mai creato in Una nuova speranza.

Perché era impossibile per Obi-Wan non fare un richiamo a Star Wars

Una nuova speranza doveva essere l’inizio del viaggio dell’eroe di Luke, e lo stesso si può dire per Leia. Per questo motivo, qualsiasi storia che coinvolga questi due personaggi rischierebbe sempre di creare una sorta di buco nella trama di Star Wars.

Non solo, ma per far sì che Obi-Wan Kenobi abbia una qualche posta in gioco o un conflitto non può passare l’intera serie nascosto a Tatooine, il che di per sé è già una forzatura. Nemmeno l’Alleanza Ribelle sapeva che il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi era vivo, il che significa che non avrebbe potuto fare molto rumore in tutta la galassia.

Inoltre, mentre Una nuova speranza era piuttosto ambiguo riguardo a quando Darth Vader e Obi-Wan si fossero visti per l’ultima volta, l’apparizione di Vader nella serie di Obi-Wan significherebbe naturalmente che l’emozionante Battaglia degli Eroi ne La vendetta dei Sith non è stato in realtà l’ultimo incontro tra i due personaggi prima della trilogia originale.

I migliori momenti di Obi-Wan Kenobi giustificano la sua rivisitazione

Più che essere passaggio per collegare meglio i prequel e la trilogia originale, Obi-Wan Kenobi aveva la missione di offrire una visione dei sentimenti del suo protagonista dopo tutto quello che era successo nei prequel, cosa che lo show ha fatto. La serie ha anche reso più tragica la relazione tra Obi-Wan e Anakin e ha aggiunto un ulteriore livello all’arco di redenzione di Darth Vader.

La serie ha anche contribuito a far percepire Anakin Skywalker e Darth Vader come lo stesso personaggio, rendendo così più interessanti entrambe le versioni. Come si è visto durante la trilogia originale e i prequel, le ricostruzioni non sono un’esclusiva di Obi-Wan Kenobi.

George Lucas era disposto a riscrivere il proprio canone per raccontare la storia più interessante possibile e così hanno fatto tutti gli altri autori di Star Wars. Per questo motivo le conseguenze portate dalla serie Obi-Wan Kenobi ne sono valse la pena.