Il finale di Stranger Things 4 supporta la tragica teoria del Sottosopra

Il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, supporta la tragica teoria secondo cui il Sottosopra prenderà il sopravvento su Hawkins nel finale.

(*ATTENZIONE! Questo articolo contiene SPOILER per la stagione 4 di Stranger Things, volume 1!*)

Il trailer finale della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, lascia intendere che la tragica teoria della conquista di Hawkins da parte del Sottosopra diventerà realtà. Mentre i russi, gli scienziati, l’esercito americano e i bulli stereotipati sono stati tutti notevoli antagonisti per gli eroi di Stranger Things, la lotta principale è sempre stata tra Hawkins e il Sottosopra.

Alcuni esseri del Sottosopra, come i Demogorgoni e il Mind Flayer, si sono infiltrati a Hawkins attraverso portali aperti durante le stagioni 1, 2 e 3 di Stranger Things, ma la stagione 4 potrebbe concludersi con un’invasione molto più catastrofica e diffusa.

La quarta stagione di Stranger Things vede i personaggi affrontare il più terrificante cattivo del Sottosopra, poiché Vecna non è solo un prodotto del male della dimensione, ma anche della cattiveria che deriva dal mondo reale. Mentre Undici cercava di riacquistare i suoi poteri dopo averli persi nella battaglia culminante della terza stagione con il Mind Flayer, il dottor Brenner l’ha aiutata a recuperare i ricordi persi dopo il massacro del Laboratorio Hawkins.

Il Progetto Nina ha permesso a Undici di riacquistare i suoi poteri e di ricordare l’identità di Numero Uno, con il colpo di scena finale della stagione 4, volume 1 che ha rivelato che si trattava in realtà di Henry Creel. Dopo che Numero Uno ha massacrato tutti gli abitanti dell’Hawkins Lab, Undici lo ha bandito nel Sottosopra, dove ha trascorso sette anni diventando parte della dimensione e trasformandosi in Vecna.

Il finale a rischio della quarta stagione di Stranger Things, volume 1, ha lasciato i personaggi in preparazione per una battaglia sia nel Sottosopra sia nella dimensione reale con Vecna, che è intenzionato a distruggere Hawkins e a portare con sé quante più vittime possibile.

Il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, rivela le premesse per il finale della stagione, che include il ritorno di Undici a Hawkins e il combattimento con Numero Uno nel Sottosopra, Vecna che manda in trance altri personaggi e un minaccioso avvertimento che gli amici di Undici “hanno perso” la loro battaglia.

Mentre i finali delle stagioni di Stranger Things solitamente vedono Hawkins sconfiggere i cattivi del Sottosopra, il finale della quarta stagione non sarà soddisfacente per la città.

La teoria spiegata del Sottosopra che prende il sopravvento su Hawkins

Il Sottosopra ha fatto tentativi sempre più distruttivi di infiltrarsi a Hawkins nel corso della serie di Stranger Things, ma non è ancora riuscito a conquistare completamente la dimensione. Dopo aver apparentemente sconfitto i Demogorgoni e i Mind Flayer, che tornano sempre più intelligenti e letali, Stranger Things ha costruito un nemico che gli adolescenti e gli adulti di Hawkins non possono sconfiggere da soli.

Ora, non solo Vecna è motivato a uccidere gli adolescenti di Hawkins, ma è anche cresciuto a lì, il che lo rende il cattivo più adatto a distruggere con successo la città con il Sottosopra. Per questo motivo, una delle più grandi teorie sul finale della quarta stagione è che il Sottosopra avrebbe finalmente conquistato Hawkins rompendo la barriera che divideva le due dimensioni.

Con Vecna che controlla una nuova schiera di creature nel Sottosopra e sembra essere l’unico a influenzare il Mind Flayer, a Hawkins non restano molte opzioni per fermare la sua invasione, a meno che non riesca a uccidere la fonte, il che indica Vecna.

Il cattivo ha ucciso diversi adolescenti di Hawkins e ha lanciato la sua maledizione su Max e Nancy; queste morti hanno aperto almeno quattro porte che collegano Hawkins al Sottosopra. Se la teoria si rivelerà vera, il finale della stagione 4, volume 2, vedrà una guerra su larga scala con il Sottosopra a Hawkins, con tanto di esercito americano a guardia della città e morti multiple di personaggi di Stranger Things.

Stranger Things ha lasciato intendere che Vecna non morirà nella quarta stagione

Come già accaduto in passato, il gioco di Dungeons & Dragons nella première della quarta stagione di Stranger Things lascia intendere come inizierà la battaglia dei ragazzi contro il Sottosopra. Durante la partita di Eddie, Dustin, Erica e Mike rischiano di perdere la loro battaglia, perché Eddie rivela che mentre pensavano che la minaccia più grande fosse stata uccisa, Vecna invece è ancora vivo: Vecna è vivo.

Dustin tira un undici, che non è sufficiente per eliminare Vecna, lasciando intendere che i ragazzi perderanno il primo round nella vera lotta contro il cattivo. Tuttavia, Erica effettua il lancio successivo e ottiene un 20, sconfiggendo finalmente Vecna e vincendo la partita. Questo gioco sembra indicare che la battaglia con il Sottosopra nel finale della stagione 4 di Stranger Things non potrà essere vinta solo da Undici, ergo Vecna non morirà fino al prossimo scontro nella stagione 5.

I fratelli Duffer hanno anche paragonato la quinta stagione di Stranger Things all’equivalente della serie di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, con tutti i conflitti e gli sviluppi passati che culminano in una conclusione soddisfacente.

Tuttavia, questo significa anche che la stagione 4 di Stranger Things è la versione della serie de L’Impero colpisce ancora, che in particolare si concludeva con una perdita disperata e catastrofica per i personaggi principali prima di affrontare i loro fallimenti all’inizio de Il ritorno dello Jedi. Darth Vader non è stato sconfitto ne L’impero colpisce ancora, il che fa pensare che Vecna sopravviva anche alla quarta stagione di Stranger Things.

Se Vecna terminerà la stagione 4, volume 2 di Stranger Things con il sopravvento, il suo piano di invadere Hawkins attraverso i numerosi portali che ha aperto avrà senza dubbio successo.

Il trailer di Stranger Things 4 Vol. 2 anticipa l’invasione di Hawkins da parte del Sottosopra

Il trailer della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, ha già rivelato che Eddie, Steve, Robin, Nancy, Dustin e Undici combatteranno contro Vecna e i Demobat all’interno del Sottosopra, ma lascia anche intendere che la dimensione alternativa ne uscirà avvantaggiata.

Come dice Vecna nel trailer del finale della quarta stagione, gli amici di Undici “hanno perso”, suggerendo che non saranno in grado di fermare il cattivo dal portare il suo esercito attraverso i portali di Hawkins. Tra le numerose inquadrature cupe e le azioni eroiche descritte nel trailer della stagione 4, volume 2 di Stranger Things, le parole del Dr. Brenner risuonano più forti quando avverte che “Hawkins cadrà”.

Il finale infelice della stagione 4 di Stranger Things, stando ai Duffer, non sarà semplicemente dovuto alla morte di personaggi amati, ma anche al fatto che queste figure non sono state in grado di sconfiggere Vecna e i mostri del Sottosopra come nelle stagioni precedenti.

Una delle inquadrature più stridenti del trailer della stagione 4, volume 2 di è quella di Undici in piedi su un ponte con il cielo illuminato di grigio e rosso. Questo momento lascia intendere che il Sottosopra potrebbe riversarsi su Hawkins, con i soli poteri di Undici come difesa della città.

Il trailer è anche piuttosto scoraggiante in termini di prospettive di sopravvivenza di Hawkins, con Robin che dichiara che questa potrebbe essere la volta in cui le cose non andranno bene per loro.

Come hanno lasciato intendere i Duffer, non sarà così: la scena d’apertura della quinta stagione di Stranger Things riprenderà con i personaggi ancora nel bel mezzo dei conflitti del finale della quarta stagione, lasciando intendere che le scene finali potrebbero vedere il Sottosopra occupare completamente Hawkins.

La quinta stagione di Stranger Things tornerebbe quindi con un alto tasso di adrenalina e di pericolo per Undici e per tutti gli abitanti di Hawkins, poiché i protagonisti non sarebbero più gli unici a combattere. Dopo anni di tentativi di chiudere i portali ed espellere l’influenza del Sottosopra, Hawkins potrebbe cadere nel finale della quarta stagione di Stranger Things.