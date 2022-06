The Boys 3, l’episodio Herogasm fa centro come il migliore della stagione, per ora. Recensione episodio 6

È arrivato. Da quando Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha annunciato che la serie avrebbe adattato una delle scene più selvagge del fumetto, Herogasm, tutti si sono chiesti come questo show mainstream avrebbe affrontato la famigerata orgia di supereroi. Dopo tutto, come si fa a portare sullo schermo una tale dissolutezza senza produrre letteralmente un porno?

The Boys si colloca, più o meno, al limite del buon gusto, la versione dello show di Herogasm si discosta dai fumetti, in cui Vought invita i supereroi di tutto il mondo su un’isola per una convention di depravazione, mentre al pubblico viene detto che i loro eroi sono fuori a combattere un nemico comune per salvare l’umanità.

Invece, le menti dietro la rivisitazione in live-action sono i Gemelli, vecchi compagni di squadra di Soldier Boy in Payback. Ci sono ancora molti supereroi che si godono l’Herogasm nella loro casa nel Vermont, ma pochissimi dei protagonisti vi prendono parte.

Questo non vuol dire che The Boys si voglia trattenere: dopotutto si tratta pur sempre di un’orgia di supereroi. La maggior parte dei dettagli viene sfruttata per per lo sfondo: Love Sausage e la sua lunga appendice tornano, dopo essere apparsi nella scorsa stagione; Abisso fa conoscenza con un polipo e MM viene inzuppato di fluidi corporei, il momento più divertente di tutta la sordida vicenda.

Chi voleva l’Herogasm in primo piano potrebbe rimanere deluso, soprattutto perché l’evento si verifica solo a metà episodio. Ancora più audace è la decisione che l’orgia di supereroi non sia il momento più scioccante dell’episodio; tale onore va ad A-Train, che uccide Falco Blu trascinandolo sul pavimento a supervelocità per una morte davvero macabra.

Sicuramente questo è l’unico modo in cui Herogasm avrebbe potuto funzionare davvero sullo schermo senza cadere nel volgare o inguardabile. La serie ha sempre sofferto quando ha deciso di mettere insieme scene scioccanti solo per il gusto di scioccare, e avere un’orgia ancora più evidente avrebbe distratto troppo dalla trama principale.

Invece, fa da audace sfondo al miglior confronto della stagione, quando Soldier Boy e Patriota si scontrano.

“Sei solo una fottuta copia a basso costo”, dice il super di Jenson Ackles a Patriota. “Io sono l’upgrade”, risponde bruscamente l’altro. Sono due facce della stessa medaglia, ognuno è stato il ragazzo d’oro della Vought in momenti diversi.

Ora abbiamo finalmente un supereroe che può competere con il cattivo di Antony Starr, che ruba la scena e la lotta diventa ancora più epica quando Billy Butcher viene coinvolto. Sebbene i due non riescano a sconfiggere Patriota, c’è qualcuno che rappresenta una vera minaccia per il leader dei Sette. La posta in gioco è stata alzata.

L’episodio non è tutto sesso e violenza. Una scena particolarmente emozionante vede Mother’s Milk rivelare a Starlight perché odia Soldier Boy: il super ha ucciso la sua famiglia lanciando un’auto contro la loro casa durante un furto andato male.

Peggio ancora, il cacciatore di super è perseguitato dal fatto che i suoi genitori non sarebbero stati sulla linea di tiro se non li avesse svegliati per vedere cosa stava facendo Soldier Boy nella loro strada. L’interpretazione vulnerabile di Laz Alonso è straziante, il suo personaggio si chiede di chi sia la responsabilità, se sua o Soldier Boy.

Kimiko soffre di un dilemma simile. Lei e Frenchie riescono a sfuggire alle grinfie di Nina uccidendola in una scioccante dimostrazione di violenza, il tutto senza usare i poteri di Kimiko. La ragazza si chiede se in fondo non sia stata lei il “mostro” e non il composto V a renderla tale.

Il tema attraversa anche la storia di Starlight e Hughie, che litigano profondamente per l’uso del V-24 da parte di lui, “Pensavo che le droghe ti avessero rovinato, Hughie”, gli dice lei, “ma questo sei tu, questo sei tutto tu”. Tutti sono alle prese con la questione della responsabilità, sono cattivi o è semplicemente ciò che la Vought li ha fatti diventare?

“Herogasm” si conclude con una risposta potenzialmente positiva. Starlight sceglie di prendere in mano il proprio destino, a prescindere dalle conseguenze personali. Diventa un informatore della Vought, rivelando che Soldier Boy è vivo e Patriota ha mentito al pubblico in una diretta Instagram. Davanti al massacro di Patriota, dichiara al mondo di essersi licenziata.

Una cosa è certa mentre scorrono i titoli di coda, questo episodio di The Boys è al suo massimo splendore, c’è tanta emozione in tutto questo, insieme a una stuzzicante anticipazione dei prossimi episodi – e tutto, miracolosamente, con un’orgia di supereroi come sfondo (non sono parole che mi aspettavo di scrivere).

È audace, straziante e molto divertente. The Boys continua a battere nuove strade e nessun altro show è all’altezza della sua sfrontatezza.