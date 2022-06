La star di Stranger Things anticipa le scelte coraggiose di Max nella seconda parte

La star di Stranger Things Sadie Sink dà una piccola anticipazione del viaggio di Max nel volume 2 della quarta stagione, dicendo che “dovrà essere più coraggiosa di quanto sia mai stata”.

La star di Stranger Things, Sadie Sink, anticipa che la stagione 4, volume 2, mostrerà il lato più feroce di Max. La serie horror fantascientifica dei fratelli Duffer segue un gruppo di amici di Hawkins, nell’Indiana, che affrontano minacce soprannaturali provenienti dal Sottosopra.

Stranger Things è interpretata da un cast corale che comprende Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sink e Joe Keery. La serie è attualmente alla sua quarta stagione e il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things uscirà il 1° luglio.

La Sink è entrata a far parte di Stranger Things nella seconda stagione nel ruolo di Max Mayfield, un maschiaccio e appassionata di skateboard che è stata rapidamente coinvolta nella lotta contro il Sottosopra. Max è stata una delle protagoniste della quarta stagione di Stranger Things, in quanto sta lottando per affrontare la morte del fratello Billy (Dacre Montgomery) durante “La battaglia di Starcourt”.

Mentre stava ancora affrontando il lutto, Max è diventata uno dei bersagli di Vecna, si è avvicinata pericolosamente a essere una delle sue vittime, finché lei e i suoi amici non hanno imparato a resistere al cattivo nell’episodio 4 della stagione, “Caro Billy”, suonando la canzone preferita di Max, Kate Bush.

Anche se per il momento Max è riuscita a sfuggire alla presa di Vecna, altri pericoli sono in arrivo nella stagione 4, volume 2, di Stranger Things. Sink condivide con THR un’anteprima di ciò che il secondo volume riserva a Max, dicendo che dovrà “essere più coraggiosa di quanto sia mai stata prima“. La star di Stranger Things aggiunge che, sebbene Max abbia iniziato a prendere il controllo del suo destino dovrà essere ancora più feroce nella seconda parte della stagione.

La stessa racconta, “Il viaggio di Max nel Volume 2, credo, riguarda il fatto che deve fare delle scelte davvero coraggiose. E lo ha già fatto, ma credo che debba davvero fare un passo avanti ed essere più coraggiosa di quanto non sia mai stata prima”.

Poi prosegue, “Quindi, questo è stato un aspetto piacevole da vedere: prendere in mano la propria vita, il proprio destino e prendere posizione, cosa che è sempre stata brava a fare, ma in questo caso si è spinta all’estremo. Quindi è interessante vedere quel lato più feroce di lei, che abbiamo intravisto nell’ultima parte del quarto episodio, quando ha scelto di combattere”.

Sebbene sia emozionante per Sink dare ai fan un accenno a ciò che porterà il secondo volume, le sue parole potrebbero preannunciare un finale oscuro per la quarta stagione di Stranger Things. Max ha già assistito alla morte di Billy e ha affrontato la propria nella Tana della Mente di Vecna, due situazioni che hanno richiesto un coraggio estremo per essere vissute.

Il fatto che la Sink dica che Max si spingerà oltre implica che lei e i suoi amici si troveranno di fronte a probabilità davvero disperate nella loro lotta contro Vecna. Forse le teorie sul Sottosopra che consuma Hawkins si avvereranno.

Il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things avrà solo due episodi, ma questo non significa che la lotta contro Vecna sarà rapida. Entrambi gli episodi avranno una durata di oltre un’ora, con il finale che raggiungerà la lunghezza di un lungometraggio.

La lunghezza degli episodi darà molto tempo sia alla catastrofe che a Max per dimostrare il suo feroce coraggio. Gli spettatori dovranno vedere come andrà a finire quando la stagione 4, volume 2, di Stranger Things debutterà il 1° luglio.