Stranger Things 4, arriva il trailer del volume 2 mostra pericoli e oscurità per gli eroi di Hawkins

L’epica conclusione di Stranger Things 4 volume 2 in formato super arriva su Netflix il 1° luglio e il nuovo trailer sembra tenere le aspettative alte.

Mentre ci avviciniamo sempre di più all’epica e “super-grande” conclusione della quarta stagione di Stranger Things, Netflix ha deciso di alleviare l’attesa – o di renderla ancora più straziante – per il secondo volume con un nuovo trailer da cardiopalma.

Quando abbiamo lasciato i nostri eroi preferiti alla fine del primo volume, Joyce (Winona Ryder) si era appena riunita con Hopper (David Harbour) in Russia, Nancy (Natalia Dyer) era diventata l’ultimo bersaglio di Vecna (Jamie Campbell Bower) e Undici (Millie Bobby Brown) era finalmente riuscita a venire a capo dell’incidente al laboratorio Hawkins.

Perfettamente in linea con l’apertura dell’episodio 1, i momenti finali dell’episodio 7 hanno rivelato che Numero Uno e Vecna sono la stessa persona e che Undi è responsabile del suo esilio nel Sottosopra dopo aver massacrato gli altri bambini con abilità speciali.

Nel nuovo trailer, Undici e tutti i suoi amici si preparano per la battaglia finale contro Vecna. Il Dr. Brenner insiste sul fatto che Undici non è pronta a partecipare alla battaglia, ma come sempre è determinata a salvare i suoi amici. Vediamo anche Nancy che affronta Vecna in quello che sembra il laboratorio Hawkins, Will che piange con Jonathan e Hopper, Joyce e Murray che trovano quello che sembra il Mostro Ombra in un laboratorio russo. Tutti i nostri eroi sono armati fino ai denti e si preparano alla lotta della loro vita contro le creature più letali del Sottosopra.

In un teaser precedentemente inserito alla fine dei titoli di coda del primo volume, abbiamo avuto un assaggio dell’inevitabile resa dei conti tra Undici (Millie Bobby Brown) e Vecna (Jamie Campbell Bower), oltre ad alcuni folli segreti di stato che vengono svelati in Russia. Con così tante cose in ballo, non c’è da stupirsi che la quarta stagione sia la più grande che sia mai stata fatta finora.

Con Robin che dice a Steve “questa volta potrebbe non andare bene per noi”, nel nuovo trailer, la Stagione 4 potrebbe concludersi con un cliffhanger più grande di quello delle Stagioni 1-3. Con il Volume 2 che dura quasi 4 ore e la stagione complessiva che supera di circa 5 ore i suoi predecessori, c’è ancora molto che non abbiamo visto.

Tutto potrebbe accadere agli eroi di Hawkins in questi ultimi episodi che precedono la penultima stagione.

Oltre alla Ryder, Harbour, Dyer, Brown e Campbell Bower, Stranger Things è interpretata da Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, Matthew Modine e Paul Riser. La quarta stagione vede anche la partecipazione di Joseph Quinn, Eduardo Franco e della leggenda dell’horror Robert Englund.

Joyce e Hopper confesseranno finalmente i loro sentimenti reciproci? Steve e i ragazzi riusciranno a liberare Nancy dalle grinfie di Vecna? Undici riuscirà a sconfiggere la sua vecchia nemesi una volta per tutte?

Speriamo di avere le risposte a queste domande quando il secondo volume arriverà tra poco più di una settimana. Nel frattempo, potete dare un’occhiata al nuovo trailer.

Stranger Things Stagione 4 Volume 2 arriverà su Netflix il 1° luglio.